Khép lại giải chạy Báo Hànộimới 2026: Bước chạy kết nối cộng đồng, lan tỏa hòa bình

Sáng 27.9, tại khu vực đền Bà Kiệu và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hơn 5.000 người đã tham gia ngày hội, trong đó có hơn 3.000 VĐV thi đấu chính thức.

Giải do Báo Hànộimới và Sở VH-TT Hà Nội phối hợp tổ chức, quy tụ VĐV đến từ 126 xã, phường của thủ đô, các trường đại học, cao đẳng, nhiều tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước cùng đông đảo người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Hà Nội.

Đông đảo VĐV tham gia giải chạy đầy ý nghĩa ẢNH: BTC

Ở nội dung nâng cao, hơn 150 VĐV thuộc 16 đơn vị tỉnh, thành, ngành tranh tài. Nhiều gương mặt đáng chú ý của làng điền kinh Việt Nam góp mặt như Trần Văn Đảng, Khuất Phương Anh (Hà Nội), Nguyễn Thu Hà (Ninh Bình), Trịnh Quốc Lượng, Hán Thị Bích Thư, Dương Minh Hùng (Quân đội), Hoàng Viết Vỹ Ly (Bắc Ninh), Trần Minh Vân (Thái Nguyên), Bùi Thu Hà (Thanh Hóa), Ngô Thị Khánh Ny (Hưng Yên)...

Các VĐV thi đấu ở nhiều cự ly từ 1.750 m đến 8.750 m, tương ứng 1 đến 5 vòng hồ Hoàn Kiếm. Đáng chú ý, giải năm nay có thêm nội dung dành cho các nhà tài trợ ở cự ly 1.750 m, góp phần mở rộng sự tham gia của cộng đồng chạy bộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, sau hơn 50 năm tổ chức, giải chạy Báo Hànộimới đã trở thành phong trào thể thao quần chúng thường niên, thu hút đông đảo người dân thủ đô, VĐV các tỉnh, thành và bạn bè quốc tế.

Năm 2026, giải được triển khai từ tháng 3 tại 126 xã, phường cùng các trường đại học, cao đẳng, thu hút hơn 100.000 người tham gia ở vòng cơ sở.

Từ lần đầu tổ chức vào ngày 6.10.1974, giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình đã trải qua 51 mùa giải, trở thành một trong những sự kiện thể thao có truyền thống lâu đời của thủ đô và là sân chơi quan trọng của điền kinh Việt Nam.

Mỗi bước chạy lan tỏa thông điệp hòa bình

Không chỉ là cuộc tranh tài thể thao, giải chạy Báo Hànộimới còn mang thông điệp đặc biệt về hòa bình, phù hợp với hình ảnh Hà Nội - thành phố vì hòa bình.

Tại chung kết, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ đọc thông điệp hòa bình, nhấn mạnh thể thao là cầu nối giúp con người giao lưu, tăng cường hiểu biết, tôn trọng và đoàn kết.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc ẢNH: BTC

Các VĐV mang đến những màn tranh tài đầy hấp dẫn ẢNH: BTC

Giải năm nay có khoảng 200 VĐV người nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc tại Hà Nội. Đặc biệt, cựu VĐV điền kinh Philippines Nikko Huelgas, người từng vô địch SEA Games 2015 và 2017, cũng tham gia.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, ban tổ chức trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo TP.Hà Nội thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội.

Khép lại 51 mùa giải, những tấm huy chương đã tìm được chủ nhân, nhưng giá trị của giải chạy Báo Hànộimới không chỉ nằm ở thành tích. Từ những bước chạy rèn luyện sức khỏe đến những cuộc tranh tài chuyên môn, giải tiếp tục kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và góp phần vun đắp hình ảnh Hà Nội năng động, khỏe mạnh, thân thiện và vì hòa bình.