Ca sĩ Hà Lê tham gia giải chạy, góp sức gây quỹ giúp trẻ em mắc bệnh tim

Sáng nay (29.9), tại Hà Nội, diễn ra lễ công bố giải chạy "Run For The Heart - Chạy vì trái tim 2026". Đánh dấu chặng đường năm thứ 12, giải chạy tiếp tục gây quỹ để đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Giải chạy có quy mô lớn Ảnh: BTC cung cấp

Bắt đầu năm 2013, giải chạy "Run For The Heart - Chạy vì trái tim" đã chính thức khởi nguồn hành trình sẻ chia. Không chỉ là một giải chạy bộ dành cho cộng đồng, mà còn trở thành cầu nối của những tấm lòng nhân ái, thắp sáng hy vọng và trao cơ hội hồi sinh cho các em.

Toàn bộ nguồn kinh phí quyên góp được từ giải chạy sẽ được chuyển trực tiếp tới Quỹ Nhịp tim Việt Nam để tài trợ chi phí mổ tim, mang lại những nhịp đập khỏe mạnh cho bé thơ.

Trải qua 11 mùa giải tổ chức thành công, chương trình đã huy động được số tiền lên tới hơn 51 tỉ đồng, hỗ trợ phẫu thuật tim thành công cho hàng nghìn trẻ em. Riêng trong năm 2025, giải chạy quyên góp được hơn 7 tỉ đồng, mang lại cơ hội điều trị quý giá cho 140 em trên khắp cả nước.

Ca sĩ Hà Lê (thứ hai từ trái sang) sẽ tham gia giải chạy Ảnh: BTC

Bước sang mùa thứ 12 với thông điệp "Triệu nhịp đập từ vạn bước chân", BTC tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái rộng rãi trong cộng đồng. Giải chạy dự kiến diễn ra vào ngày 6.12.2026 tại công viên Yên Sở (Hà Nội), thu hút sự tham gia của khoảng 6.000 VĐV, tranh tài ở các nội dung 10km, 5km, 2km và 2km chạy cùng gia đình.

Đáng chú ý, ca sĩ Hà Lê là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đồng hành cùng giải chạy. Anh muốn đóng góp sức mình nhằm gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

"Khi tham dự chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi và một số anh em đã cùng gây quỹ giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, khi BTC "Run For The Heart - Chạy vì trái tim" mời tham dự, tôi lập tức đồng ý. Tôi hy vọng từng bước chạy của mình, sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh giải đấu, qua đó cùng chung tay giúp trẻ em mắc bệnh tim", Hà Lê chia sẻ.