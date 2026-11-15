Thua kỳ thủ số 1 Trung Quốc, Lại Lý Huynh giành ngôi á quân cờ chớp thế giới

Lại Lý Huynh có hành trình thi đấu ấn tượng tại nội dung cờ nhanh giải vô địch cờ tướng thế giới 2026. Là kỳ thủ Việt Nam duy nhất vượt qua vòng loại, Lại Lý Huynh phải đương đầu với thách thức lớn bởi có đến 3 kỳ thủ Trung Quốc giành quyền vào vòng trong.

Lại Lý Huynh đoạt á quân cờ nhanh thế giới 2026 tại Singapore ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM

Ở tứ kết, Lại Lý Huynh vượt qua Lưu Bách Hoành (Trung Quốc). Đến bán kết, kỳ thủ số 1 Việt Nam chạm trán đối thủ Trung Quốc khác là Như Nhất Thuần và cũng giành chiến thắng ấn tượng để có mặt ở chung kết.

Ở chung kết chạm trán với kỳ thủ số 1 cờ tướng Trung Quốc Mạnh Phồn Duệ, Lại Lý Huynh bất phân thắng bại với đối thủ ở cờ nhanh và phân định thắng thua bằng ván cờ chớp (5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi).

Kỳ thủ số 1 Việt Nam tạo được thế trận cân bằng nhưng kỳ thủ số 1 Trung Quốc khẳng định tài năng bằng thế trận vững chắc. Áp lực thời gian khiến Lại Lý Huynh đánh mất sự chuẩn xác và chấp nhận thua cuộc trước Mạnh Phồn Duệ.

Không thể bước lên bục cao nhất nhưng danh hiệu á quân cờ nhanh thế giới 2026 khẳng định tài năng của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh. Đặc biệt một mình đối đầu 3 kỳ thủ của cường quốc số 1 cờ tướng thế giới là Trung Quốc nhưng Lại Lý Huynh thể hiện được bản lĩnh để thẳng tiến đến chung kết. Sau giải cờ tướng thế giới, Lại Lý Huynh sẽ tranh tài Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 trong màu áo đơn vị TP.HCM.



















