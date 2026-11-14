Lại Lý Huynh vào tứ kết thế giới, chạm trán cao thủ cờ tướng Trung Quốc

Lại Lý Huynh gặp khó ở tứ kết

Ở vòng đấu loại nội dung cờ nhanh giải cờ tướng vô địch thế giới 2026 diễn ra hôm nay, Lại Lý Huynh đạt 11 điểm sau 7 ván đấu, trong đó có 4 ván thắng. Kết quả này giúp kỳ thủ số 1 Việt Nam xếp hạng 4 dù có cùng 11 điểm với kỳ thủ xếp hạng 2 và 3 là Phùng Gia Tuấn (Hồng Kông) và Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc). Dẫn đầu vòng loại là kỳ thủ Như Nhất Thuần (Trung Quốc) với 12 điểm.



Lại Lý Huynh (phải) giành quyền vào tứ kết nội dung cờ nhanh giải cờ tướng vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Singapore ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM

Kết thúc vòng loại, BTC chọn 8 kỳ thủ có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết, trong đó cờ tướng Việt Nam chỉ có 1 đại diện là Lại Lý Huynh trong khi Nguyễn Minh Nhật Quang (9 điểm, hạng 18), Phan Huy Hoàng (8 điểm, hạng 26) không giành vé đi tiếp.

Theo nhánh đấu của vòng tứ kết, Lại Lý Huynh chạm trán với đối thủ rất mạnh là Lưu Bách Hoành (Trung Quốc). Ở vòng loại, Lưu Bách Hoành đạt 11 điểm nhưng xếp sau Lại Lý Huynh 1 bậc vì kém hiệu số phụ.

Kỳ thủ 17 tuổi Lưu Bách Hoành đang "nổi như cồn" trong làng cờ tướng Trung Quốc lẫn thế giới. Mới 17 tuổi, anh đã gặt hái rất nhiều thành công như vô địch giải Tân Thái Bôi 2026 vào tháng 1.2026, vô địch giải cờ đôi Thành Đô 2026 vào tháng 10.2026. Cách đây 2 năm anh từng vô địch cá nhân châu Á.

Lại Lý Huynh và Lưu Bách Hoành từng 2 lần chạm trán ở vòng bảng giải Ngũ Dương Bôi 2026 diễn ra vào tháng 2 và đều bất phân thắng bại. Tái đấu ở tứ kết lần này hứa hẹn rất hấp dẫn bởi cả 2 phải quyết đấu giành vé vào vòng bán kết. Trận tứ kết giữa Lại Lý Huynh và Lưu Bách Hoành sẽ diễn ra vào sáng mai (15.11).

