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    Đánh bại kỳ thủ Trung Quốc cực mạnh, Lại Lý Huynh vào bán kết cờ nhanh thế giới

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh xuất sắc giành quyền vào bán kết nội dung cờ nhanh giải cờ tướng vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Singapore.

    Lại Lý Huynh phản đòn sắc bén

    Ở tứ kết chạm trán với Lưu Bách Hoành (Trung Quốc) diễn ra hôm nay, Lại Lý Huynh xuất sắc vượt qua đối thủ, giành vé vào bán kết nội dung cờ nhanh giải cờ tướng vô địch thế giới 2026. 

    Đánh bại kỳ thủ Trung Quốc cực mạnh, Lại Lý Huynh vào bán kết cờ nhanh thế giới- Ảnh 1.

    Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh giành quyền vào bán kết nội dung cờ nhanh thế giới sau chiến thắng trước kỳ thủ hàng đầu cờ tướng Trung Quốc

    ẢNH: PT

    Lưu Bách Hoành mới 17 tuổi nhưng nằm trong tốp cao thủ của làng cờ tướng Trung Quốc. Anh từng giành HCV giải cờ tướng cá nhân châu Á năm 2024, khi 15 tuổi. Năm nay, Lưu Bách Hoành gặt hái nhiều thành công, đáng kể như vô địch giải Tân Thái Bôi 2026 vào tháng 1.2026, vô địch giải cờ đôi Thành Đô 2026 vào tháng 10.2026.

    Lại Lý Huynh và Lưu Bách Hoành từng 2 lần chạm trán ở vòng bảng giải Ngũ Dương Bôi 2026 diễn ra vào tháng 2 và đều bất phân thắng bại. Tái đấu ở tứ kết lần này ở nội dung cờ nhanh, kỳ thủ số 1 Việt Nam gặp bất lợi khi bốc thăm đi sau nhưng thi đấu bùng nổ. Không những tránh được ý đồ thí quân của Lưu Bách Hoành, Lại Lý Huynh còn phản công sắc bén khiến cao thủ cờ tướng Trung Quốc mắc sai lầm và chấp nhận thua cuộc.

    Đối thủ của Lại Lý Huynh ở bán kết là kỳ thủ thắng trong cặp tứ kết giữa Như Nhất Thuần (Trung Quốc) với Thái Vĩ Hùng (Hồng Kông). Vòng bán kết sẽ diễn ra trong hôm nay nhằm xác định 2 kỳ thủ xuất sắc và tranh chức vô địch. Tại nội dung cờ nhanh, trận đấu có 15 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi, nếu hòa sẽ thi đấu cờ chớp để phân thắng bại. 

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