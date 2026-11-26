Dấu mốc lịch sử của đua xe thể thao Việt Nam

Giải đua xe địa hình quốc tế Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 2 đến 6.12 tại tỉnh Quảng Trị.

Đây là dấu mốc lịch sử của môn thể thao đua xe Việt Nam khi lần đầu tiên một giải rally sprint được công nhận trên trường quốc tế, thuộc hệ thống XCR khởi nguồn từ Nhật Bản, được tổ chức tại Việt Nam.

Là sự kiện rally đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally do Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và truyền thông Liên Minh (LienminhLME) tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cùng các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế.

Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally là giải đua xe địa hình đẳng cấp quốc tế ẢNH: BTC

Khác với các giải đua xe trên đường đua khép kín truyền thống, Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally thử thách các tay đua bằng những cung đường địa hình phức tạp, thông qua hệ thống các chặng đua tính giờ, với thể thức rally sprint đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của FIA (Liên đoàn Ô tô quốc tế).

Thành tích không chỉ phụ thuộc vào tốc độ mà còn đòi hỏi kỹ năng định hướng, khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa tay lái chính và lái phụ (co-driver). Các cung đường thi đấu đã được khảo sát, thẩm định và phê duyệt theo những tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn nghiêm ngặt của FIA và Liên đoàn Ô tô Nhật Bản (JAF).

Diễn ra trên cung đường Trường Sơn huyền thoại, giải đấu có hai nội dung chính. Tại nội dung ô tô (rally sprint), các đội thi đấu theo thể thức tính tổng thời gian hoàn thành các chặng. Mỗi đội gồm một lái chính và một lái phụ, phối hợp trong quá trình điều hướng. Nội dung này dành cho các dòng xe SUV dẫn động 4 bánh (4x4) và xe bán tải, được chia thành hai hạng: XC1 (Open – mở rộng) và XC2 (Production – xe sản xuất thương mại).

Các đội sẽ tranh tài qua 9 chặng đua tính giờ, với tổng chiều dài thi đấu gần 60 km. Các chặng được chia thành 3 phân đoạn và tổ chức trong hai ngày thi đấu chính thức 5 và 6.12.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, hiện tại có 16 đội đua (5 đội Việt Nam, 11 đội quốc tế đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia...) xác nhận tham gia tranh tài. Tuy nhiên, con số 16 chưa phải giới hạn cuối. Các đội có thể đăng ký bổ sung từ nay đến ngày thi đấu.

Tại nội dung mô tô, các tay đua tranh tài ở hai hạng gồm Big Adv (dung tích động cơ từ 900 cc trở lên) và Mid Adv (từ 450 cc đến 800 cc). Mỗi hạng có tối đa 25 VĐV đăng ký tham dự.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đủ tiềm lực phát triển đua xe ô tô và mô tô địa hình, chỉ cần hệ thống tổ chức giải đấu bài bản, duy trì hàng năm ẢNH: BTC

Các tay đua chinh phục những cung đường địa hình theo thể thức rally sprint được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, không sử dụng sổ chỉ đường (route book). Các mô tô xuất phát cách nhau từ 2 đến 5 phút. Kết quả được xác định dựa trên tổng thời gian hoàn thành các chặng, qua đó xếp hạng chung cuộc để tìm ra tay đua xuất sắc nhất ở từng hạng.

Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn

Để bảo đảm tính chuyên nghiệp và an toàn ở mức cao nhất, VĐV và phương tiện tham dự phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của FIA.

Đối với các tay đua, tất cả tay lái chính và lái phụ phải sở hữu giấy phép thi đấu hợp lệ do FIA cấp, với cấp độ tối thiểu D-R. Các trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hiểm, quần áo đua, găng tay và giày thi đấu phải có nhãn chứng nhận đạt chuẩn FIA còn hiệu lực.

Đối với phương tiện thi đấu, những bộ phận an toàn quan trọng như khung chống lật, ghế đua và dây đai an toàn 6 điểm cũng phải có chứng nhận FIA hợp lệ, đồng thời còn trong thời hạn sử dụng theo quy định.

"Các tay đua thi đấu liên tục từ 8 giờ 30 đến 18 giờ mỗi ngày trong giai đoạn thi đấu, được sắp xếp ăn ở tập trung. Công tác tổ chức, hậu cần, điều hành tuân thủ chuẩn quốc tế", đại diện ban tổ chức chia sẻ. "Trong thời gian diễn ra giải đấu Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally, ban tổ chức phối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh cho đường đua, làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, đảm bảo tiêu chuẩn giải đấu ở mức cao nhất".

Tại sân chơi Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - Trường Sơn Rally, đường đua được thiết kế dạng đóng, không đi qua khu vực dân cư. Các xe được gắn thiết bị GPS giám sát hành trình, kiểm soát tốc độ gắn trên xe, trong điều kiện giám sát nghiêm ngặt quy chuẩn an toàn. Các xe chạy quá tốc độ đều bị ghi lại thông số, đi kèm hình phạt theo điều lệ giải.

Lần đầu tổ chức tại Việt Nam, giải đấu không bán vé. Ban tổ chức bố trí khán đài chung cho CĐV (2.500 chỗ) và khu vực riêng cho khách VIP (khoảng 150-180 chỗ). Hệ thống vận hành giải đấu (cùng các nhân sự supporter, instructor) cũng sẽ đáp ứng chuẩn mực quốc tế, giúp đua xe địa hình Việt Nam luôn hòa nhập với dòng chảy khu vực.

"Việt Nam có cơ hội tuyệt vời để phát triển motorsport (trong đó có đua xe địa hình), hòa nhập với sân chơi thế giới. Dù rằng, để motorsport vươn tầm cần rất nhiều tiền bạc và thời gian, nhưng Việt Nam có đủ tố chất, cả về địa hình, nền tảng lẫn tiềm năng tổ chức", ông Visut Sukosi, chuyên gia đua xe thể thao Thái Lan chia sẻ. Ông Visut từng đảm nhiệm nhiều vai trò như hoa tiêu trong các giải đua rally, giám đốc điều hành đường đua (C.O.C.) và nhà tổ chức các sự kiện đua xe tại Đông Nam Á.

Các chặng đua chính thức được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình và nền tảng mạng xã hội. Đối với khán giả đến theo dõi trực tiếp, ban tổ chức bố trí khu vực khán đài dành riêng cho người xem, màn hình LED cập nhật thời gian thi đấu theo thời gian thực, khu vực dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp và các hoạt động giao lưu trực tiếp với tay đua, đội đua.