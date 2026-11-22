Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, xã Cam Hiệp tổ chức giải cầu lông truyền thống lần thứ nhất năm 2026. Dự và động viên giải có ông Phan Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã; ông Lê Đình Cường, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Bùi Quang Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Đỗ Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể và đông đảo cổ động viên.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc giải cầu lông truyền thống xã Cam Hiệp lần thứ nhất năm 2026 ẢNH: H.T

Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Với tinh thần "Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng", giải đấu diễn ra sôi nổi, có nhiều pha cầu đẹp và những trận đấu gay cấn, thu hút sự cổ vũ của lãnh đạo và người dân địa phương.

Các vận động viên bắt tay, chúc mừng nhau sau trận đấu ẢNH: H.T

Theo Ban tổ chức, giải là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao sức khỏe và tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ, nhân dân xã Cam Hiệp.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và phần thưởng khích lệ cho các vận động viên, cặp vận động viên đạt thành tích ở 4 nội dung thi đấu.

Dưới đây là 1 số hình ảnh giải:

Giải thu hút 75 vận động viên đến từ 18 chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn ẢNH: H.T

Dù là giải phong trào, các vận động viên vẫn cống hiến nhiều pha cầu đẹp mắt, cùng những tình huống cứu cầu ấn tượng ẢNH: H.T

Vận động viên bật cao, thực hiện cú đập cầu ẢNH: H.T

Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ ẢNH: H.T