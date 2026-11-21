Chiều 21.11, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, cùng ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Giá, xã Phước Hà (Khánh Hòa).

Cùng dự có bà Trần Thu Mai, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo một số sở, ngành và xã Phước Hà.

Người dân thôn Giá chào đón ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh văn phòng Trung ương Đảng (bên phải) và ông Trần Phong, Bí thư tỉnh Khánh Hòa về dự ngày hội

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Ngày hội diễn ra tại 7 khu dân cư của thôn Giá với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày sản phẩm và nghề truyền thống. Người dân cùng tham gia các hoạt động, dùng bữa cơm đại đoàn kết và biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Thôn Giá có 342 hộ với 1.365 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm gần 97%. Năm 2026, thôn có 15/41 hộ thoát nghèo, đạt 36,59%; 23/59 hộ thoát cận nghèo, đạt 38,98%.

Địa phương đã xây dựng 16 căn nhà Đại đoàn kết với kinh phí hơn 1,9 tỉ đồng; trao 682 suất quà cho các gia đình khó khăn, trị giá gần 875 triệu đồng. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đều đến trường, 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

Thôn có 338/342 hộ, chiếm 98,8%, đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các mô hình “Điểm hẹn sức khỏe”, câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường và tuyến đường tự quản tiếp tục được duy trì.

Gắn bảo tồn văn hóa Raglai với du lịch cộng đồng

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo nghị quyết của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và người dân xã Phước Hà phát huy kết quả đã đạt được, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống. Địa phương cần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng để tăng thu nhập. Già làng, nghệ nhân cần truyền dạy giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại ngày hội ẢNH: C.Đ

Cùng với đó, địa phương tiếp tục chăm lo giáo dục, y tế, người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chánh văn phòng Trung ương Đảng cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu và thiết chế văn hóa cơ sở. Tỉnh cần hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có xã Phước Hà.

Ông Nguyễn Hải Ninh trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân tại thôn Giá ẢNH: C.Đ

Ông Nguyễn Hải Ninh và các đại biểu tham quan gian hàng nông sản tại ngày hội ẢNH: C.Đ

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận động 2 tỉ đồng xã hội hóa để xây Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá. Đây sẽ là nơi bà con hội họp và sinh hoạt văn hóa truyền thống. Ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị tỉnh và xã Phước Hà quản lý chặt chẽ để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.