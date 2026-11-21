Ngày 21.11, tỉnh Khánh Hòa thông tin về việc Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 128-KL/TW đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong.

Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ quy định của luật Phát triển đô thị.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án để triển khai thực hiện.

Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong ẢNH: KỲ NAM

Một góc khu vực Bắc Vân Phong nhìn ra bán đảo Hòn Gốm ẢNH: BÁ DUY

Trong đó, cần lưu ý 3 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược, lợi thế khác biệt, nổi trội và động lực phát triển chủ đạo của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trong tổng thể phát triển quốc gia, nhất là định hướng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển hệ thống logistics và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Thứ hai, xây dựng mô hình tổ chức, quản trị hiệu quả, bảo đảm thông thoáng nhưng chặt chẽ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực.

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tiêu chí thu hút nhà đầu tư chiến lược, hình thành khu vực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh quốc tế, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế biển, kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và cả nước. Đồng thời, rà soát kỹ tính khả thi về nguồn lực, lộ trình triển khai và hiệu quả kinh tế - xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam ở khu vực Nam Vân Phong ẢNH: BÁ DUY

Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại khu vực phía nam Khu kinh tế Vân Phong ẢNH: BÁ DUY

Cùng với đó, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, phát huy cao nhất tinh thần chủ động của địa phương.

Địa phương cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích và tác động của việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội và quyền lợi của người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Bộ Chính trị yêu cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo theo quy định.