Ngày 21.11, tỉnh Khánh Hòa thông tin về việc Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 128-KL/TW đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong.
Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ quy định của luật Phát triển đô thị.
Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án để triển khai thực hiện.
Trong đó, cần lưu ý 3 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược, lợi thế khác biệt, nổi trội và động lực phát triển chủ đạo của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trong tổng thể phát triển quốc gia, nhất là định hướng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển hệ thống logistics và hình thành các cực tăng trưởng mới.
Thứ hai, xây dựng mô hình tổ chức, quản trị hiệu quả, bảo đảm thông thoáng nhưng chặt chẽ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực.
Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tiêu chí thu hút nhà đầu tư chiến lược, hình thành khu vực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh quốc tế, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế biển, kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và cả nước. Đồng thời, rà soát kỹ tính khả thi về nguồn lực, lộ trình triển khai và hiệu quả kinh tế - xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.
Cùng với đó, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, phát huy cao nhất tinh thần chủ động của địa phương.
Địa phương cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích và tác động của việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội và quyền lợi của người dân.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Bộ Chính trị yêu cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo theo quy định.
Khu kinh tế Vân Phong được thành lập năm 2006, nằm bao quanh vịnh Vân Phong, phía bắc tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây có diện tích hơn 150.000 ha, trong đó phần diện tích mặt biển khoảng 80.000 ha, phần đất liền thuộc một phần huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa cũ.
Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27.3.2023, khu kinh tế được phân chia thành 19 phân khu chức năng, với tổng diện tích khoảng 77.242 ha theo phương án phân chia ban đầu.
Trong đó, khu Bắc Vân Phong gồm 12 phân khu, định hướng phát triển đô thị du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng cao cấp, cảng biển và dịch vụ. Khu Nam Vân Phong gồm 7 phân khu, định hướng phát triển đô thị công nghiệp gắn với cảng biển, logistics và các ngành kinh tế liên quan.
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