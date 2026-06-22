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Giáo dục

15 thủ khoa lớp 10 THPT chuyên năm 2026 của Hà Nội

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội có 15 thí sinh đạt điểm cao nhất vào các lớp chuyên thuộc 4 trường THPT chuyên do sở quản lý.

Trong số 15 thủ khoa lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội năm nay, em Trần Thục Anh học sinh lớp 9I, Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) trở thành thủ khoa đồng thời của 2 lớp chuyên ngoại ngữ tại Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Cụ thể, Thục Anh dẫn đầu cả lớp chuyên tiếng Nhật và chuyên tiếng Trung với cùng mức điểm xét tuyển 47/50.

Thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất các lớp chuyên là Nguyễn Hải Nam, học sinh khối THCS Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nam sinh trúng tuyển lớp chuyên toán của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với số điểm 47,75 điểm.

Nhóm thủ khoa cùng đạt mức 47,25 điểm gồm 3 em: Bùi Nguyên Khang (Trường THCS Archimedes Academy) và Ngô Xuân Tùng (Trường THCS Cầu Giấy), dẫn đầu lớp chuyên vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cùng em Nguyễn Đức Minh, thủ khoa lớp chuyên vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Trong danh sách gồm 16 lượt thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các trường THPT chuyên của Hà Nội, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có tới 11 em thủ khoa ở các lớp chuyên toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, lịch sử, địa lý…

Trường THPT chuyên Chu Văn An có 5 vị trí thủ khoa, thuộc các lớp chuyên vật lý, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Pháp.

15 thủ khoa lớp 10 THPT chuyên năm 2026 của Hà Nội- Ảnh 1.

Danh sách 15 thủ khoa thi lớp 10 chuyên Hà Nội năm học 2026 - 2027. Em Trần Thục Anh là thủ khoa 2 lớp chuyên, số thứ tự 4 và 13.

ẢNH: SỞ GD-ĐT HÀ NỘI

Trước đó, Hà Nội đã công bố thủ khoa lớp 10 THPT không chuyên là em Trần Minh Hà, học sinh trường THCS - THPT Newton là thủ khoa hệ không chuyên, với điểm xét 29,75. Em đạt 9,25 văn, 9,5 toán và 10 tiếng Anh và 1 điểm ưu tiên.

Hà Nội hiện có 4 trường THPT chuyên do Sở GD-ĐT Hà Nội quản lý gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Sơn Tây. Điểm xét tuyển vào trường THPT chuyên ở Hà Nội là tổng 3 môn toán, văn, ngoại ngữ cùng môn chuyên nhân hệ số 2, tối đa 50 lựa chọn từ  gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi chuyên  vào ngày 1.6. 

Những em trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 25 đến 27.6. Các trường chưa tuyển đủ sẽ xét điểm chuẩn bổ sung vào ngày 3.7.

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