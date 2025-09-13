16 năm dùng yến sào, người phụ nữ ở TP.HCM bất ngờ trúng thưởng ô tô

Sáng 13.9, tại TP.HCM, với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành TP.HCM và Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức trao thưởng cho 2 khách hàng trúng thưởng của công ty.



Chị Ngọc Quý (áo trắng) và gia đình bên phần thưởng vừa nhận được sáng 13.9 ẢNH: CHÍ NHÂN

Đáng chú ý, trong số này có chị Nguyễn Thị Ngọc Quý, ngụ phường Thủ Dầu Một, TP.HCM trúng thưởng giải nhì là chiếc xe Kia New Sonet 1.5L Deluxe. Trên bục nhận thưởng, chị Quý xúc động chia sẻ: "Từ khi sinh bé đầu lòng, cách đây 16 năm tôi đã sử dụng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest. Trong thời gian qua, tôi luôn tuyệt đối tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Thật bất ngờ khi hôm nay vinh dự nhận được giải thưởng lớn này".

Chị Ngọc Quý bất ngờ khi nhận được phần thưởng là chiếc ô tô sau 16 năm tin dùng sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài ra, tại buổi lễ, Công ty cũng trao cho chị Đỗ Minh Hà, ngụ phường Thông Tây Hội, TP.HCM trúng giải thưởng là một xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp.

Chị Minh Hà nhận phần thưởng là chiếc xe máy Honda Vision ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết: Chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sannest - Sanvinest, Niền tự hào thương hiệu quốc gia năm 2025" diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5.6.2025. Đến thời điểm này, hàng triệu giải thưởng đã tìm được chủ nhân may mắn trên khắp cả nước với các giải thưởng cao của chương trình như ô tô Kia New Sonet, xe máy Honda SH Mode, Vision, tivi Sony…

Trên cơ sở sự quan tâm, hào hứng và mong muốn từ khách hàng công ty quyết định gia hạn chương trình tri ân với hạn quét mã đến 17 giờ ngày 10.11.2025. Hiện nay, chương trình đang bước vào giai đoạn cao trào, hứa hẹn sẽ tìm ra thêm nhiều chủ nhân may mắn của các giải thưởng lớn như ô tô Mercedes C300, Honda HRV, Kia New Sonet, Honda SH Mode… và hàng triệu giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị gần 100 tỉ đồng.