18 nhà khoa học trẻ được xét giải Khuê Văn Các 2026

Trung ương Đoàn cho biết, Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 năm 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất, với sự chủ trì của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

Theo ban tổ chức, năm 2026, đơn vị thường trực giải thưởng tiếp nhận 55 hồ sơ do 37 cơ quan, đơn vị giới thiệu. Qua rà soát, có 48 hồ sơ hợp lệ, đạt 87,3%, thuộc 6 ngành, liên ngành. Trong số này có 19 tiến sĩ, 26 thạc sĩ và 3 cử nhân.

Danh sách 18 ứng viên tiêu biểu được lựa chọn ở các ngành, nhóm ngành cụ thể như sau:

Ngành luật học có thạc sĩ Nguyễn Thế Đức Tâm (Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) và TS Lê Xuân Tùng (Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp).

Ngành giáo dục học có thạc sĩ Nguyễn Ngọc Đan (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) và thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Phương (Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM).

Ngành kinh tế học có TS Trần Bình Đại (Trường ĐH Việt Đức; TS Nguyễn Hoàng Phú (Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM); thạc sĩ Nguyễn Văn Hồ (Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) và TS Đinh Văn Hoàng (Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, Trường ĐH Ngoại thương).

Danh sách 18 nhà khoa học trẻ tiêu biểu được xét Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026 ẢNH: BTC

Ở liên ngành văn hóa - nghệ thuật có TS Tăng Chánh Tín (Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) và TS Phạm Minh Quân (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Liên ngành triết học - chính trị học - xã hội học có TS Nguyễn Thị Thu Huyền (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); TS Trần Mỹ Hải Lộc (ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM); TS Trần Viết Sung (Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng); thạc sĩ Nguyễn Tấn Khang (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) và TS Nguyễn Thị Trang (Học viện Hành chính và Quản trị công).

Ở liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học/nhân học có thạc sĩ Nguyễn Hữu Phúc (Trường tiểu học, THCS và THPT FPT Huế); thạc sĩ Nguyễn Minh Giang (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) và TS Dương Tất Thành (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Các hồ sơ được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí gồm tính mới, sáng tạo; vai trò và mức độ đóng góp của tác giả; giá trị khoa học; giá trị thực tiễn và tác động đến cộng đồng, xã hội. Việc xem xét cũng đề cao tính trung thực trong kê khai, đạo đức và liêm chính khoa học, bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch.

Sau khi công bố danh sách 18 ứng viên, Hội đồng dự kiến tổ chức phiên họp thứ 2 vào đầu tháng 11.2026 để xem xét hồ sơ, thông tin liên quan và lựa chọn tối đa 10 cá nhân xuất sắc, trình Ban Bí thư T.Ư Đoàn xem xét, quyết định trao giải thưởng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong 2 ngày 25 - 26.11 tại Hà Nội.

Giải thưởng Khuê Văn Các do Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.