18,44% diện tích ĐBSCL ngập vào năm 2100

Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2025 (Kịch bản) mới được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, nước biển dâng là một trong những nội dung nổi bật. Theo đó, đến năm 2100, mức nước biển dâng trung bình tại vùng biển Việt Nam khoảng 61,9 cm, cao nhất khoảng 82 cm. Điều này khiến một phần lớn diện tích ĐBSCL ngập do nước biển dâng.



Một phần lớn diện tích ĐBSCL ngập nặng vì nước biển dâng, trong đó Cà Mau bị ảnh hưởng nhiều nhất NGUỒN: IMHEMS

Tại các khu vực ven biển phía nam, mức độ gia tăng này có ý nghĩa đặc biệt trong đánh giá nguy cơ ngập và các tác động liên quan đến điều kiện tự nhiên, sản xuất và cơ sở hạ tầng. Đến cuối thế kỷ này, tỷ lệ diện tích ngập của khu vực ĐBSCL khoảng 18,44% (kịch bản cao). Trong đó, Cà Mau là địa phương có nguy cơ ngập lớn nhất với 32,44% diện tích, tiếp đến là An Giang khoảng 29,13% (tập trung ở khu vực tỉnh Kiên Giang cũ).

Báo cáo cũng lưu ý, bản đồ ngập trong Kịch bản là kết quả ngập tĩnh do nước biển dâng. Kết quả chưa tính đến các yếu tố như sụt lún, thay đổi đường bờ, thủy triều, nước dâng do bão và các công trình bảo vệ bờ. Các chuyên gia khuyến nghị các địa phương sử dụng kết quả này trước hết để nhận diện khu vực có nguy cơ, không sử dụng độc lập cho thiết kế công trình cụ thể.

Cà Mau là địa phương có nguy cơ ngập lớn nhất với 32,44% diện tích ẢNH: CTV

Kịch bản BĐKH năm 2025 cho thấy nhiệt độ trung bình năm tăng trong tất cả các kịch bản. Các chỉ số nhiệt cực đoan cũng gia tăng, trong đó khu vực phía nam có thể chứng kiến sự gia tăng đáng kể số ngày nắng nóng. Tại nhiều khu vực miền Trung và miền Nam, số ngày nắng nóng có thể tăng trên 50 ngày/năm ở các mức nóng lên cao. Sự gia tăng nhiệt độ cũng có thể làm tăng các rủi ro liên quan đến sức khỏe, nhu cầu làm mát và điều kiện làm việc ngoài trời.



Ở chiều ngược lại, mưa cực đoan cũng gia tăng. Cụ thể lượng mưa lớn nhất trong một ngày và năm ngày liên tiếp có xu hướng tăng, trong khi số ngày có mưa lớn cũng gia tăng. Đáng chú ý, số ngày có lượng mưa trên 100 mm/ngày tại một số khu vực có thể tăng khoảng 80 - 100% theo kịch bản cao. Đối với các đô thị và vùng sản xuất tập trung, sự gia tăng của mưa cực đoan đặt ra yêu cầu tăng cường xem xét năng lực tiêu thoát nước, cơ sở hạ tầng và khả năng chống chịu trước các hiện tượng mưa lớn.