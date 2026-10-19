    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    18,44% diện tích ĐBSCL ngập vào năm 2100

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Trong số các địa phương ĐBSCL ngập thì Cà Mau và An Giang là 2 địa phương có nguy cơ ngập nặng nhất. Đây là kết quả mô phỏng ngập do nước biển dâng theo 'Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản 2025'.

    Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2025 (Kịch bản) mới được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, nước biển dâng là một trong những nội dung nổi bật. Theo đó, đến năm 2100, mức nước biển dâng trung bình tại vùng biển Việt Nam khoảng 61,9 cm, cao nhất khoảng 82 cm. Điều này khiến một phần lớn diện tích ĐBSCL ngập do nước biển dâng.

    18,44% diện tích ĐBSCL ngập vào năm 2100 - Ảnh 1.

    Một phần lớn diện tích ĐBSCL ngập nặng vì nước biển dâng, trong đó Cà Mau bị ảnh hưởng nhiều nhất

    NGUỒN: IMHEMS

    Tại các khu vực ven biển phía nam, mức độ gia tăng này có ý nghĩa đặc biệt trong đánh giá nguy cơ ngập và các tác động liên quan đến điều kiện tự nhiên, sản xuất và cơ sở hạ tầng. Đến cuối thế kỷ này, tỷ lệ diện tích ngập của khu vực ĐBSCL khoảng 18,44% (kịch bản cao). Trong đó, Cà Mau là địa phương có nguy cơ ngập lớn nhất với 32,44% diện tích, tiếp đến là An Giang khoảng 29,13% (tập trung ở khu vực tỉnh Kiên Giang cũ).

    Báo cáo cũng lưu ý, bản đồ ngập trong Kịch bản là kết quả ngập tĩnh do nước biển dâng. Kết quả chưa tính đến các yếu tố như sụt lún, thay đổi đường bờ, thủy triều, nước dâng do bão và các công trình bảo vệ bờ. Các chuyên gia khuyến nghị các địa phương sử dụng kết quả này trước hết để nhận diện khu vực có nguy cơ, không sử dụng độc lập cho thiết kế công trình cụ thể.

    18,44% diện tích ĐBSCL ngập vào năm 2100 - Ảnh 2.

    Cà Mau là địa phương có nguy cơ ngập lớn nhất với 32,44% diện tích

    ẢNH: CTV

    Kịch bản BĐKH năm 2025 cho thấy nhiệt độ trung bình năm tăng trong tất cả các kịch bản. Các chỉ số nhiệt cực đoan cũng gia tăng, trong đó khu vực phía nam có thể chứng kiến sự gia tăng đáng kể số ngày nắng nóng. Tại nhiều khu vực miền Trung và miền Nam, số ngày nắng nóng có thể tăng trên 50 ngày/năm ở các mức nóng lên cao. Sự gia tăng nhiệt độ cũng có thể làm tăng các rủi ro liên quan đến sức khỏe, nhu cầu làm mát và điều kiện làm việc ngoài trời.

    Ở chiều ngược lại, mưa cực đoan cũng gia tăng. Cụ thể lượng mưa lớn nhất trong một ngày và năm ngày liên tiếp có xu hướng tăng, trong khi số ngày có mưa lớn cũng gia tăng. Đáng chú ý, số ngày có lượng mưa trên 100 mm/ngày tại một số khu vực có thể tăng khoảng 80 - 100% theo kịch bản cao. Đối với các đô thị và vùng sản xuất tập trung, sự gia tăng của mưa cực đoan đặt ra yêu cầu tăng cường xem xét năng lực tiêu thoát nước, cơ sở hạ tầng và khả năng chống chịu trước các hiện tượng mưa lớn.

    Tin liên quan

    Siêu bão Champi có vào Biển Đông?

    Siêu bão Champi có vào Biển Đông?

    Cục Khí tượng thủy văn (VNMHA) cho biết, cơn bão số 30 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương có tên quốc tế là Champi chiều nay đã đạt cấp siêu bão.

    Nam bộ mưa lớn diện rộng kéo dài 4 ngày

    Khám phá thêm chủ đề

    đbscl ngập nước biển dâng biến đổi khí hậu nắng nóng mưa lớn kịch bản biến đổi khí hậu

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận