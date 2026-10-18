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    Siêu bão Champi có vào Biển Đông?

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Cục Khí tượng thủy văn (VNMHA) cho biết, cơn bão số 30 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương có tên quốc tế là Champi chiều nay đã đạt cấp siêu bão.

    Ở khu vực phía tây bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh đang hoạt động có tên quốc tế là Champi. Lúc 13 giờ, vị trí tâm siêu bão Champi ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc và 142, độ kinh đông; còn cách phía đông của Philippines khoảng 2.700km về phía đông. Cường độ bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 - ở đầu cấp siêu bão.

    Siêu bão Champi có vào Biển Đông?- Ảnh 1.

    Liệu siêu bão Champi có vào Biển Đông?

    NGUỒN: VNMHA

    Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 20 km/giờ và hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ bão mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17. Bão sẽ duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 trong khoảng 2 ngày tới.

    Từ ngày 21.10 trở đi, cường độ bão Champi sẽ suy yếu dần xuống còn khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

    Khi di chuyển tới khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ của bão Champi còn mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, theo số liệu dự báo, hiện bão Champi ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông (xác suất vào đông bắc Biển Đông thấp, chỉ khoảng 10 - 20%; xác suất bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc xác suất cao lên tới 80 - 90%). Dự báo này cũng đồng nhất với các dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ khi nhận định khoảng ngày 23.10, siêu bão Champi sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

    Tuy nhiên, với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15, giật cấp 17 khi đổ bộ vào Đài Loan thì hoàn lưu của bão Champi cũng sẽ khiến gió ở khu vực phía bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên. Dự báo khoảng ngày 21.10, hoàn lưu phía tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông khiến cường độ gió ở đây mạnh lên cấp 6.

    Khoảng ngày 23 - 24.10, gió đông bắc của khu vực phía bắc của Biển Đông mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao từ 3 - 5m, biển động mạnh.

    Hiện tại (18.10), vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

    Dự báo đêm 18.10 và ngày 19.10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

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