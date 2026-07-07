19 giờ 15 phút tối nay 7.7: Nhìn lên trời thấy Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tối nay 7.7 là cơ hội tốt nhất để quan sát Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trên bầu trời Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc trong tháng này.

Tối nay 7.7 là cơ hội tốt nhất để quan sát Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trên bầu trời Việt Nam ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Cụ thể, nếu có sự ủng hộ của thời tiết, chiều tối nay bạn sẽ có cơ hội quan sát Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) - vật thể nhân tạo lớn nhất đang quay quanh trái đất bằng mắt thường.

HAS dự báo tại Hà Nội, ISS sẽ vào xuất hiện lúc 19 giờ 15 phút 32 giây ở cao khoảng 10° so với đường chân trời ở hướng tây nam. Nó nhanh chóng băng qua bầu trời và đạt độ cao cực đại 77° vào 19 giờ 18 phút 52 giây ở hướng đông nam.

Chỉ có 6 phút hơn để quan sát ISS

Với độ sáng biểu kiến thấp nhất là -3,1, ISS sẽ sáng hơn hầu hết các ngôi sao trên bầu trời và rất dễ nhận ra như một "ngôi sao" sáng di chuyển đều, không nhấp nháy. Sau 6 phút 41 giây lướt ngang qua bầu trời, ISS sẽ biến mất lúc 19 giờ 22 phút 13 giây ở hướng đông bắc.

"Chỉ cần tìm một nơi có tầm nhìn thoáng, bạn hoàn toàn có thể theo dõi hành trình của ISS mà không cần kính thiên văn. Đừng quên ngước nhìn bầu trời đúng giờ để chứng kiến phòng thí nghiệm ngoài không gian, nơi các phi hành gia đang sinh sống và làm việc bay qua ngay phía trên đầu chúng ta", HAS thông tin.

Người quan sát cũng có thể tải các ứng dụng thiên văn như Stellarium để có thể theo dõi đường đi của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) khi ngang qua bầu trời ở tỉnh, thành mình đang sinh sống để bắt kịp khoảnh khắc thú vị này.

Cũng trong hôm nay 7.7, một sự kiện thiên văn được nhiều người quan tâm đã xảy ra lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng, khi trái đất đi qua điểm viễn nhật, xa mặt trời nhất trong năm 2026.

Theo Timeanddate.com, tại vị trí viễn điểm khoảng cách từ tâm mặt trời đến tâm trái đất sẽ là 152.087.775 km. Một trong những hệ quả của viễn điểm là có nhiều ánh sáng mặt trời hơn và mùa hè kéo dài hơn ở Bắc bán cầu. Điều tưởng chừng như nghịch lý này này là kết quả của quỹ đạo hình elip của trái đất quanh mặt trời.

Cụ thể, khi trái đất ở xa mặt trời hơn, nó di chuyển chậm hơn trên quỹ đạo của mình và mất nhiều thời gian hơn để đi từ điểm chí đến điểm phân. Ngược lại ở Nam bán cầu, mùa hè trùng với điểm cận nhật vào tháng 1, điểm gần mặt trời nhất của trái đất và trái đất di chuyển nhanh hơn và mất ít thời gian hơn để chuyển từ điểm chí sang điểm phân. Điều này làm cho mùa hè ở Bắc bán cầu dài hơn mùa hè ở Nam bán cầu khoảng 4 ngày.