0 giờ 30 sáng mai 7.7, trái đất xa mặt trời nhất 2026: Điều gì xảy ra năm 6430?

Theo Timeanddate.com, tại vị trí viễn điểm khoảng cách từ tâm mặt trời đến tâm trái đất sẽ là 152.087.775 km. Nhiều người lầm tưởng rằng khi trái đất xa mặt trời nhất 2026, sẽ khiến thời tiết Việt Nam trở nên lạnh hơn, nhiệt độ thấp hơn. Tuy nhiên sự thật không phải vậy.

Đúng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày mai 7.7 theo giờ Việt Nam, trái đất ở vị trí xa mặt trời nhất 2026 ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Với múi giờ Việt Nam, cụ thể tại TP.HCM hiện tượng này sẽ xảy ra vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 7.7. Điều này đồng nghĩa chỉ trong vài giờ nữa, trái đất sẽ ở xa mặt trời nhất 2026.

Theo các nhà nghiên cứu, khi trái đất tới điểm viễn nhật, mặt trời sẽ trông nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, khác biệt này không thể nhận thấy bằng mắt thường. Bên cạnh đó, sự thay đổi khoảng cách giữa mặt trời và trái đất không liên quan đến các mùa.

Bởi, mùa là kết quả của trục trái đất nghiêng. Bắc bán cầu đang trải qua mùa hè do nửa bắc của trái đất nghiêng về phía mặt trời. Trong khi đó, Nam bán cầu đang trải qua mùa đông vì nửa nam hành tinh xanh chúng ta nghiêng ra xa.

Hệ quả của viễn điểm là gì?

Một trong những hệ quả của viễn điểm là có nhiều ánh sáng mặt trời hơn và mùa hè kéo dài hơn ở Bắc bán cầu. Điều tưởng chừng như nghịch lý này này là kết quả của quỹ đạo hình elip của trái đất quanh mặt trời.

Cụ thể, khi trái đất ở xa mặt trời hơn, nó di chuyển chậm hơn trên quỹ đạo của mình và mất nhiều thời gian hơn để đi từ điểm chí đến điểm phân. Ngược lại ở Nam bán cầu, mùa hè trùng với điểm cận nhật vào tháng 1, điểm gần mặt trời nhất của trái đất và trái đất di chuyển nhanh hơn và mất ít thời gian hơn để chuyển từ điểm chí sang điểm phân. Điều này làm cho mùa hè ở Bắc bán cầu dài hơn mùa hè ở Nam bán cầu khoảng 4 ngày.

Sự kiện viễn nhật xảy ra 1 lần mỗi năm, thường diễn ra khoảng 2 tuần sau điểm chí tháng 6 ẢNH: CAO AN BIÊN

Timeanddate.com cho biết sự kiện viễn nhật xảy ra 1 lần mỗi năm, thường diễn ra khoảng 2 tuần sau điểm chí tháng 6. Điểm chí tháng 6 đánh dấu ngày đầu tiên của mùa hè ở Bắc bán cầu (Hạ chí) và ngày đầu tiên của mùa đông ở Nam bán cầu (Đông chí). Tương tự, sự kiện cận nhật diễn ra sau điểm chí tháng 12 khoảng 2 tuần.

Do sự thay đổi về độ lệch tâm của quỹ đạo trái đất, ngày trái đất đạt đến điểm cận nhật hoặc điểm viễn nhật không cố định. Vào năm 1246, ngày Đông chí trùng với ngày trái đất đạt đến điểm cận nhật.

Kể từ đó, ngày cận nhật và điểm viễn nhật trôi đi một ngày sau mỗi 58 năm. Trong ngắn hạn, ngày có thể thay đổi tới 2 ngày từ năm này sang năm khác. Các nhà toán học và thiên văn học ước tính rằng vào năm 6430, hơn 4.000 năm nữa, điểm cận nhật sẽ trùng với điểm phân tháng 3 (Xuân phân).