Lịch âm hôm nay ngày 7.7: Giờ Ngọ, ngày Ngọ, tháng Ngọ, năm Ngọ có may mắn?

Bạn có mong chờ giờ khoảnh khắc giờ Ngọ, ngày Ngọ, tháng Ngọ, năm Ngọ hôm nay? Sau hôm nay, phải chờ tới năm Mậu Ngọ 2038 tức 12 năm tới, người Việt mới có thể đón lại khoảnh khắc thú vị này.

Lịch âm hôm nay là ngày Ngọ, tháng Ngọ, năm Ngọ cuối cùng của năm ẢNH: AI

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 185. Theo lịch âm hôm nay 7.7 là ngày 23 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm, hôm nay là một trong 2 ngày hiếm hoi trong năm Bính Ngọ người Việt đón ngày Ngọ, tháng Ngọ, năm Ngọ, là sự trùng hợp thú vị trong ngày tháng. Cách đây không lâu, vào ngày 25.6, tức ngày ngày 11 tháng 5 âm lịch, người Việt cũng vừa trải qua ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Trong năm nay cũng chỉ có duy nhất 2 ngày có ngày Ngọ, tháng Ngọ, năm Ngọ theo lịch âm nói trên. Phải chờ tới 12 năm sau mới có lại ngày tương tự.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Hầu. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xảy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm".

Tiết Tiểu thử bắt đầu hôm nay, người Việt cần lưu ý gì để giữ sức khỏe?

Hôm nay, người Việt sẽ chính thức nói lời tạm biệt với tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm, kéo dài từ ngày 21.6 - 6.7. Tiết Tiểu thử chính thức bắt đầu vào ngày 7.7, đánh dấu một giai đoạn mới.

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo. 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo quy ước, tiết Tiểu thử là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 7 hay 8.7 hằng năm khi kết thúc tiết Hạ chí và kết thúc vào khoảng ngày 22 hay 23.7 khi tiết Đại thử bắt đầu.

Hôm nay bắt đầu tiết Tiểu thử năm 2026 ẢNH: THANH TÙNG

Năm 2026, tiết Tiểu thử chính thức bắt đầu vào hôm nay 7.7 và kết thúc vào ngày 22.7. Đặc biệt, tiết Tiểu thử bắt đầu vào đúng ngày đặc biệt trong năm, ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Đây là ngày có cả giờ Ngọ, ngày Ngọ, tháng Ngọ, năm Ngọ cuối cùng của năm nay.

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Tiểu thử ứng với kinh độ mặt trời bằng 105°. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "nóng nhẹ".

Kinh nghiệm dân gian từ hàng ngàn năm trước đã có những đúc kết hữu ích lưu truyền lại cho đời sau thông qua các loại thực phẩm đặc biệt theo mùa, các nghi lễ văn hóa và thậm chí các mẹo vặt lành mạnh ứng với mỗi tiết khí trong năm.

Theo kinh nghiệm dân gian, tiết Tiểu thử báo hiệu nắng nóng gắt nhưng chưa đạt đỉnh. Trong thời tiết này, cần hạn chế ăn đồ quá lạnh gây hại dạ dày, tăng cường thực phẩm thanh nhiệt như khổ qua, hạt sen, bí đao, ngủ đủ giấc và tránh làm việc nặng dưới trời nắng gắt để ngừa say nắng.

Trong sản xuất nông nghiệp, Tiểu thử là giai đoạn thời tiết bước vào đợt oi nóng nhẹ, xen kẽ mưa nhiều. Đây là thời điểm quan trọng để nhà nông phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ vụ hè thu và chuẩn bị đất đai, nguồn nước.

Hôm nay 7.7 là còn là ngày gì theo dương lịch?

Ở Việt Nam, dương lịch hôm nay 7.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên vì 7.7 là ngày lặp số trong tháng, nên nhiều người quan tâm vì một số sàn thương mại điện tử có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi thu hút người "săn sale".

Trên thế giới, ngày 7.7 được nhiều người quan tâm vì đây là ngày Chocolate thế giới (World Chocolate Day), theo nationaltoday.com. Ngày này được tổ chức toàn cầu hằng năm vào ngày 7.7 từ năm 2009, nhằm kỷ niệm sự kiện chocolate lần đầu tiên được du nhập vào châu Âu vào năm 1550.

Đây là dịp để thưởng thức mọi món ngon từ chocolate và khám phá lịch sử phong phú của loại thực phẩm này.

Ngày 7.7 được nhiều người quan tâm vì đây là ngày Chocolate thế giới (World Chocolate Day) ẢNH: CAO AN BIÊN

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày nói sự thật. Timeanddate.com cho biết ngày này tôn vinh sự trung thực và lên án sự thao túng, nói dối. Ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người luôn nói sự thật, ngay cả khi điều đó thường bất tiện và khó khăn.



Tính trung thực và thẳng thắn là những đức tính được đề cao trong tất cả các tôn giáo trên thế giới. Các nền văn hóa trên khắp thế giới đều coi trọng sự chính trực và chân thành - những người nói sự thật luôn được tôn vinh và ca ngợi.