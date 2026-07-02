2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai nhận tiền để làm nhanh hồ sơ nhà ở xã hội

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 2.7, đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an, đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng triển khai chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội để phạm tội.

Theo đại tá Hùng, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân và nguồn cung có hạn, nhiều đối tượng đã thành lập công ty môi giới làm hồ sơ, hứa có "suất ngoại giao" để lôi kéo, tư vấn trá hình... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi nhận diện tình hình này, A04 đã xác lập chuyên án đấu tranh và bóc gỡ được những kẻ chủ mưu, cầm đầu, đồng thời thu lại tài sản phạm tội mà có.

Đại tá Hùng cho hay, ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cảnh sát xác định Lê Trung Tiến, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes, cầm đầu. Bị can này đã thành lập công ty tư vấn, hứa có suất ngoại giao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Bị can Lê Trung Tiến, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Tuy nhiên, đại tá Hùng cho biết, giúp sức cho Tiến còn có hơn chục đối tượng, do vậy, số tiền lừa đảo xác định còn nhiều hơn 40 tỉ đồng đã chứng minh được.

Ngoài ra, A04 cũng đang mở rộng điều tra các đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ để làm nhanh các loại giấy tờ mua nhà ở xã hội.

Ở hành vi này, các đối tượng đã gợi ý, lôi kéo người dân làm hồ sơ nhanh để mua nhà ở xã hội với chi phí từ 5 - 30 triệu đồng/giấy, tùy khách. Đồng thời, các đối tượng đã móc nối qua các cán bộ có nhiệm vụ cấp giấy, sau đó đưa và nhận hối lộ để làm nhanh giấy tờ.

A04 xác định từ tháng 10.2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã làm hồ sơ nhanh cho hơn 100 trường hợp. Ở hành vi này, A04 cũng xác định Tiến là chủ mưu. Cảnh sát đã khởi tố 2 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên về tội nhận hối lộ.

Đại tá Hùng cho hay, công an cũng đã làm rõ các đối tượng còn "chạy" xác nhận thường trú, tạm trú để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. A04 đã khởi tố 4 vụ án, chuyển Công an Hà Nội khởi tố hơn 10 bị can.

Theo đại tá Hùng, đây là chuyên án có quy mô lớn, nhiều đường dây, nhiều đối tượng cùng phạm tội với tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng chú ý, nhiều hành vi phạm tội có hệ thống, kéo dài và tạo thành "luật ngầm" khi có sự câu kết với cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng.