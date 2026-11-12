Bắt tạm giam 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế

Ngày 12.11, xác nhận với PV Thanh Niên, đại diện Viện KSND thành phố Huế cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với: ông Dương Quang Nam (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành). Cả hai bị điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, đã bị bắt tạm giam ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Cùng ngày, nguồn tin từ UBND phường Hóa Châu cho biết cơ quan này đã được cơ quan công an thông báo về việc bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Sau khi cơ quan công an thông báo về việc bắt tạm giam ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, UBND phường đã phân công ông Trần Bá Trai, Phó hiệu trưởng nhà trường, tạm thời phụ trách điều hành cơ sở giáo dục này thay ông Dũng.

Tại phường Phú Xuân, cơ quan công an đã thông báo cho địa phương về việc bắt tạm giam ông Dương Quang Nam. Trong thời gian ông Nam bị bắt, ông Nguyễn Cát Hoài Bảo, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, cũng đã được UBND phường Phú Xuân phân công tạm thời phụ trách điều hành nhà trường từ đầu tháng 11.2026 .

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó ngày 11.11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, nhận thấy: ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vi phạm của ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng đã gây dư luận xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân.