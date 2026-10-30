2 học sinh đoạt giải nhất cuộc thi về lối sống xanh

Sáng 30.10, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường" năm 2026 đã diễn ra tại Trường tiểu học và THCS Chu Văn An, P.Tây Hồ, Hà Nội. Cuộc thi do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Nestlé Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải cho 2 học sinh đoạt giải nhất cuộc thi ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi được phát động từ tháng 5 đến hết tháng 9.2026. Thông qua hình thức thực hiện video, học sinh trên cả nước có cơ hội chia sẻ kiến thức, sáng kiến về phân loại rác, tái sử dụng và bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức đã nhận được 885 video của học sinh đến từ 274 trường tiểu học thuộc 22 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy sự hưởng ứng của học sinh, giáo viên, nhà trường và phụ huynh đối với chủ đề xây dựng lối sống xanh.

Không chỉ tìm hiểu kiến thức môi trường, các em còn có cơ hội phát huy tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ số theo hướng tích cực.

Qua những sản phẩm dự thi, thông điệp bảo vệ môi trường được truyền tải gần gũi, góp phần khuyến khích học sinh bắt đầu từ những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Trường tiểu học Tân Mai (P.Tương Mai, Hà Nội) ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức vinh danh các cá nhân, nhóm học sinh và trường học có thành tích nổi bật, đồng thời giới thiệu những bài thi tiêu biểu. Học sinh còn được chuyên gia hướng dẫn thực hành xử lý vỏ hộp giấy sau sử dụng, tìm hiểu cách phân loại, làm sạch và đưa bao bì vào hệ thống thu gom phù hợp.

Ở giải cá nhân, giải nhất thuộc về nhóm học sinh Lê Hoàng Nguyên, lớp 2D và Nguyễn Cao Thục Anh, lớp 6B, Trường tiểu học, THCS và THPT Trưng Vương, P.Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ở giải tập thể, Trường tiểu học Tân Mai, P.Tương Mai, Hà Nội, giành giải nhất, đồng thời được trao danh hiệu Trường xanh tiêu biểu. Trường tiểu học Phương Mai, P.Kim Liên, Hà Nội, nhận giải nhì và danh hiệu Trường xanh hạnh phúc. Trường tiểu học và THCS Chu Văn An, P.Tây Hồ, Hà Nội, nhận giải khuyến khích và danh hiệu Trường xanh sáng tạo.