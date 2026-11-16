2 người tử vong sau tai nạn giữa xe máy và xe khách trên quốc lộ 14

Tối 16.11, một vụ tai giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Nghĩa Bình, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) giữa xe máy và xe khách khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, đôi nam nữ khoảng 20 tuổi chở nhau trên xe máy biển số 67K1-795… đi trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên quốc lộ 14 ẢNH: C.T.V

Khi đến đoạn qua thôn Nghĩa Bình, xã Nghĩa Trung thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách biển số 47B-023… do tài xế V.Đ.T (52 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) đi theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm 2 người đi xe máy ngã văng ra đường khiến 2 người tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.