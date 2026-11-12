Làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong, tìm kiếm 1 người mất tích ở Đắk Lắk

Ngày 12.11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong và nỗ lực tìm kiếm 1 người mất tích ở khu vực phía đông của tỉnh.

Khu vực tìm thấy thi thể ông N.V.T tại xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk)

ẢNH: CTV

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tại xã Hòa Mỹ, khoảng 0 giờ ngày 12.11, ông N.V.T (45 tuổi) trên đường đi làm về qua đoạn đường bờ tràn thôn Mỹ Thành thì bất ngờ bị sụp mố bờ tràn, mất thông tin liên lạc. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo, triển khai lực lượng xung kích cùng với người thân của gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông T. gần khu vực gặp nạn.

Tại xã Phú Hòa 1, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 12.11, người dân phát hiện thi thể một bé gái dưới ruộng nước ở thôn Cẩm Thạch. Nạn nhân được xác định là cháu N.T.T.L (11 tuổi).

Tại xã Sơn Thành, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12.11, ông H.V.X (55 tuổi) cùng một nhóm bạn đến câu cá tại khu vực bờ đập tràn thủy điện Sông Ba. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm bạn không còn liên lạc được với ông X.

Theo thông tin ban đầu, ông X. có khả năng bị trượt chân và rơi xuống nước. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực tìm kiếm ông X.