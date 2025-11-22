Hai trận đấu 'Hãy chia nhau hơi ấm của trái tim' hướng về miền Trung

Hướng về miền Trung thân thương

"Mấy hôm nay tin tức về bão lụt gây bao tan thương cho đồng bào miền Trung khiến chúng ta - những người may mắn hơn - không ngủ được dù có nệm êm chăn ấm. Đó là vì tình người, vì tình đồng bào. Ở những lúc bão táp phong ba, RuNam Star United và 'Những người bạn' lại thấy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng phải được phát huy tối đa vào lúc này.

'Một miếng khi đói bằng một gói khi no' là lời kêu gọi của anh em chúng tôi vào lúc này. Năm mươi ngàn đồng cũng giúp được cho bà con miền Trung vài gói mì, đôi ba chai nước sạch. RuNam Star United sẽ có hai trận đấu, lần lượt gặp đội Cựu Thiếu nhi chiều nay 22.11 trên sân Kofi Kai (13 giờ 30), và đội Motocycle Minh Quân ngày 29.11 trên sân Gò Đậu (14 giờ 30) để ủy lạo cho đồng bào miền Trung, giúp họ vững tinh thần và từng bước hồi phục lại cuộc sống sau đại nạn", chia sẻ của RuNam Star United trên bài kêu gọi được đăng trên fanpage CLB.

CLB RuNam Star United ẢNH: BTC CUNG CẤP

RuNam Star United là đội bóng của nhà báo, MC Lý Chánh thành lập vào năm 2017. Đây là nơi quy tụ những diễn viên tên tuổi của "showbiz Việt" như diễn viên Thanh Thức, Huy Khánh, Kim Hải, Hà Hiền, Thanh Bình, Bi Max, MC Thiên Vũ, diễn viên Long Đẹp Trai...

2 trận đấu của Runam Star United ẢNH: BTC CUNG CẤP

Số tiền quyên góp được sau hai trận đấu trên sẽ được chuyển đến nơi cần thiết thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên và chính quyền địa phương. Thông tin liên hệ của BTC: 0906876464 - Lưu Minh Chiến.