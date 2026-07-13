2 vợ chồng sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả

Ngày 13.7, Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, mức án 23 - 26 năm tù về 3 tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "rửa tiền".

Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo phối trộn sai nguyên liệu, sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả để bán trong suốt 5 năm.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngoài Khiêm, vợ của bị cáo là Trần Thị Huệ, quản lý công ty, bị đề nghị mức án 11 - 13 năm tù về 2 tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng".

17 bị cáo còn lại đều là nhân viên công ty, bị đề nghị thấp nhất 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù, về một trong các tội nêu trên.

Hồ sơ vụ án cho thấy, Công ty Herbitech có trụ sở tại Hà Nội, chuyên gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Để tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo vợ điều chỉnh công thức sản xuất các sản phẩm dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký công bố.

Khiêm còn chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ định mức kỹ thuật, phiếu xuất kho, nhập kho, phiếu kiểm nghiệm… hòng che giấu sai phạm và đối phó với cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, Công ty Herbitech sản xuất 67 loại sản phẩm dinh dưỡng giả, tổng số gần 13 triệu đơn vị (lọ/chai/hộp/gói); bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 1,4 tỉ đồng.

Tại tòa, Khiêm thừa nhận chỉ đạo vợ và các nhân viên dưới quyền sửa đổi công thức để cho ra sản phẩm có sức cạnh tranh, song không nhớ chỉ đạo như thế nào, thay đổi thành phần của loại nào. Sau khi thay đổi, Herbitech không báo cho khách hàng, không công bố lại và đăng ký lại sản phẩm.

"Vậy mục đích thay đổi thành phần là gì?", chủ tọa chất vấn. Khiêm nói muốn "tối ưu hóa", hạ giá thành sản phẩm. Bị cáo không muốn công bố vì đây là công thức bí mật của riêng mình. Hơn nữa, việc thay đổi thành phần chưa chắc đã làm thay đổi chất lượng của sản phẩm và các chỉ số kỹ thuật.

Bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 53 tỉ đồng

Huệ, vợ của Khiêm, thì khai mọi hoạt động ở công ty đều phải nghe chồng. Bị cáo phụ trách kinh doanh nhưng không biết việc thay đổi công thức mang lại lợi nhuận ra sao, khi làm việc với khách hàng cũng chỉ trao đổi về kiểm tra sản phẩm chứ không bàn bạc tới chất lượng.

Các bị cáo là nhân viên Công ty Herbitech cũng khai không biết việc thay đổi thành phần mà "chỉ làm theo công thức".

Các bị cáo trong đường dây sản xuất gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả ẢNH: PHÚC BÌNH

Ngoài sai phạm về hàng giả, kết quả điều tra còn cho thấy từ năm 2018 - 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế hơn 335 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 53 tỉ đồng. Tiếp đó, Khiêm chỉ đạo vợ thành lập công ty khác, sử dụng hơn 12 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội để ký hợp đồng thuê đất xây dựng nhà máy.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá vợ chồng Khiêm phạm tội vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận. Các bị cáo là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Do đó, cần nghiêm khắc với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức thực hiện hành vi phạm tội; đồng thời khoan hồng với các bị cáo làm công ăn lương, không được hưởng lợi.