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    20 đội sinh viên luật ‘đấu trí’ tìm lời giải cho tranh chấp thương mại
    VideoGiáo dục

    20 đội sinh viên luật ‘đấu trí’ tìm lời giải cho tranh chấp thương mại

    Vũ Đoan - Hải Thùy
    Diễn ra trong hai ngày 26 và 27.9, vòng chung kết cuộc thi Hòa giải thương mại cấp quốc gia – Vietnam Mediation Moot 2026 (V-MED 2026) đã quy tụ 20 đội thi xuất sắc đến từ 18 trường đại học, học viện trên cả nước.

    Cuộc thi do Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam, Trung tâm Hòa giải Việt Nam và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đồng tổ chức, tạo sân chơi để sinh viên luật trực tiếp thử sức với những tình huống sát thực tế nghề nghiệp.

    Tại vòng chung kết, các đội lần lượt xử lý 3 tình huống hòa giải thương mại được xây dựng từ những dạng tranh chấp thực tế, từ hợp đồng thuê khách sạn, mua bán sản phẩm dệt may liên quan đến đạo luật UFLPA của Hoa Kỳ đến tranh chấp trong lĩnh vực công nghệ.

    20 đội sinh viên luật ‘đấu trí’ tìm lời giải cho tranh chấp thương mại - Ảnh 1.

    Đội thi của UEF giành huy chương bạc ở hạng mục Bên tham gia hòa giải và huy chương đồng ở hạng mục Hòa giải viên

    ẢNH: UEF

    Không chỉ vận dụng kiến thức pháp luật, các thí sinh còn phải khai thác thông tin, tạo dựng niềm tin, thương lượng và tháo gỡ những nút thắt để tìm ra phương án hòa giải phù hợp, hướng các bên đến tiếng nói chung.

    Sau những màn tranh tài căng thẳng, nhiều đội thi đã ghi dấu ấn tại V-MED 2026 với những tấm huy chương ở hai hạng mục Bên tham gia hòa giải và Hòa giải viên. Trong đó, đội thi đến từ UEF giành huy chương bạc ở hạng mục Bên tham gia hòa giải và huy chương đồng ở hạng mục Hòa giải viên.

    20 đội sinh viên luật ‘đấu trí’ tìm lời giải cho tranh chấp thương mại - Ảnh 2.

    Vòng chung kết cuộc thi Hòa giải thương mại cấp quốc gia – Vietnam Mediation Moot 2026 (V-MED 2026) đã quy tụ 20 đội thi xuất sắc đến từ 18 trường đại học, học viện trên cả nước

    ẢNH: UEF

    Đằng sau thành tích này là hành trình chuẩn bị và những trải nghiệm đáng nhớ của các thành viên đội thi. Đối với những cá nhân và đội giành huy chương vàng của cuộc thi cho thấy sự chuẩn bị bài bản, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh trên bàn hòa giải, qua đó tạo dấu ấn nổi bật tại vòng chung kết.

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