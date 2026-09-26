Kỷ niệm 19 năm thành lập, UEF trao 30 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên

Sáng 24.9.2026, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức lễ kỷ niệm 19 năm thành lập (24.9.2007 – 24.9.2026) và chào đón tân sinh viên khóa 2026.

Đặc biệt, tại sự kiện, nhà trường trao các gói học bổng đầu vào với tổng giá trị 30 tỉ đồng, dành cho những tân sinh viên có thành tích nổi bật.

Với 29,1 điểm xét tuyển học bạ THPT, Phan Thị Thanh Uyên trở thành một trong những tân thủ khoa đầu vào của UEF năm 2026. Suất học bổng không chỉ ghi nhận những nỗ lực học tập của nữ sinh, mà còn tiếp thêm động lực để em bước vào chặng đường đại học với những mục tiêu mới.

Bên cạnh Thanh Uyên, 3 tân thủ khoa đầu vào theo các phương thức xét tuyển khác cũng được nhà trường vinh danh và trao học bổng từ 35%, 50% đến 100% học phí.

Với 29,1 điểm xét tuyển học bạ THPT, Phan Thị Thanh Uyên trở thành một trong những tân thủ khoa đầu vào của UEF năm 2026

Trong đó, Nguyễn Thị Hoài Thương, ngành Marketing, với 25,33 điểm từ phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Huỳnh Ngọc Tiên, ngành An ninh mạng, đạt 931,27 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực - ĐHQG TP.HCM; và Tô Ngọc Trân, ngành Truyền thông đa phương tiện, đạt 349,95 điểm theo kết quả kỳ thi VSAT.

Cũng tại lễ kỷ niệm 19 năm thành lập, UEF công bố thêm 4 chương trình đào tạo được Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA công nhận đạt chuẩn kiểm định cấp chương trình đào tạo.

Trong đó, 3 chương trình bậc đại học gồm Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc và Luật; cùng chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Anh. Kết quả này được ghi nhận sau đợt đánh giá diễn ra vào tháng 3.2026.

Đặc biệt, tại sự kiện, nhà trường trao các gói học bổng đầu vào với tổng giá trị 30 tỉ đồng, dành cho những tân sinh viên có thành tích nổi bật

Sau 19 năm xây dựng và phát triển theo định hướng trường đại học song ngữ, quốc tế, UEF đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (2022), Huân chương lao động hạng Ba (2017) và nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM. Ngoài ra, hiện UEF đã ghi nhận hơn 300 sinh viên tham gia vào thị trường thực tập, làm việc tại các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Trường đào tạo các trình độ từ cử nhân đến tiến sĩ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trên 90% và mỗi năm có hàng nghìn sinh viên chất lượng cao tham gia vào thị trường lao động.