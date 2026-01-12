Lần đầu có thí sinh quốc tế, YouBranding 2025 khẳng định vị thế sân chơi học thuật

Cuộc thi Xây dựng thương hiệu cá nhân – YouBranding mùa thứ năm do Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi quy tụ gần 30 trường đại học, viện đào tạo và các trường trung học phổ thông trên cả nước, với 180 ý tưởng, dự án tham gia dự thi. Cuộc thi chính thức khởi động từ đầu tháng 11.2025 và được tổ chức thành hai bảng: bảng Đại học và bảng Trung học phổ thông.

Ngày 10.01.2026, Vòng chung kết YouBranding 2025 đã diễn ra tại UEF với sự tranh tài của Top 10 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng. Đáng chú ý, mùa thi năm 2025, cuộc thi đã thu hút thí sinh quốc tế dự thi đến từ Perbanas Institute Indonesia Raya. Đối với thí sinh quốc tế không thể có mặt trực tiếp tại sân khấu chung kết, phần trình bày và vấn đáp được kết nối trực tuyến với Hội đồng Ban Giám khảo tại UEF.

Đánh giá về quy mô và chất lượng cuộc thi, TS. Phan Bảo Giang – Phó Hiệu trưởng UEF, Trưởng ban tổ chức, cho biết: YouBranding 2025 là mùa giải ghi nhận nhiều dấu mốc đặc biệt, từ số lượng trường tham gia đông nhất, số bài dự thi nhiều nhất, đến hội đồng giám khảo hùng hậu gồm 5 giám khảo chuyên môn và 13 giám khảo doanh nghiệp, cùng sự đồng hành của 14 đơn vị tài trợ, với tổng giá trị giải thưởng vượt mốc 200 triệu đồng. Quan trọng hơn, cuộc thi đã trở thành một không gian đủ lớn để người trẻ tự tin thể hiện bản sắc cá nhân và kết nối giá trị của mình với cộng đồng một cách trách nhiệm và nhân văn.

Với phần thể hiện sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức trình bày, quán quân cuộc thi năm nay đã thuộc về thí sinh Bùi Duy Khánh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM, với dự án quảng bá ẩm thực quê hương: bánh ít lá gai Bình Định (bảng đại học) và Đinh Nguyễn Dạ Thảo, học sinh THPT Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai với dự án về lễ hội kết nối cộng đồng - doanh nghiệp - du khách qua các sản phẩm bưởi, hạt, điều, gốm sứ (bảng THPT).

Không chỉ là một sân chơi học thuật, YouBranding mùa 5 tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng để học sinh, sinh viên rèn luyện tư duy thương hiệu, kỹ năng trình bày và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Qua đó, cuộc thi góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và hội nhập cho thế hệ trẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa.