20 giờ hôm nay thủy điện Hòa Bình xả lũ

Trưa 29.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo lũ lớn trên sông Đà do mưa lớn bão số 10, sẽ khiến lưu lượng nước về các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình tăng nhanh. Bộ NN-MT đã có công điện yêu cầu hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ.

20 giờ tối nay, thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả lũ ẢNH: THUỶ ĐIỆN HÒA BÌNH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ qua, thủy điện Sơn La vận hành phát điện với lưu lượng xả trung bình trong 12 giờ qua là 845 m3/giây và lưu lượng xả lớn nhất là 2.212 m3/giây (lúc 8 giờ ngày 29.9).

Tại hồ Hòa Bình, lưu lượng nước đến hồ có xu thế tăng, trung bình trong 12 giờ qua, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình là 3.862 m3/giây, lưu lượng đến hồ lớn nhất 10.578 m3/giây (lúc 11 giờ ngày 29.9), trên báo động 2 là 578 m3/giây. Lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình lúc 13 giờ ngày 29.9 là 9.895 m3/giây, dưới báo động 2 là 105 m3/giây.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, lưu lượng đến hồ dao động từ 9.000 - 10.500 m3/giây. Trong 6 - 12 giờ tới, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình dao động từ 8.500 - 9.800 m3/giây.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Đảm bảo an toàn trong thời gian hồ Hòa Bình xả lũ

Còn theo thông tin trong công điện của Bộ NN-MT, lúc 12 giờ ngày 29.9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27 m; mực nước hạ lưu 11,29 m, lưu lượng về hồ 10.566 m3/giây, tổng lưu lượng về hạ du 2.167 m3/giây.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NN-MT lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình bắt đầu từ 20 giờ hôm nay 29.9.

Ngoài ra, Bộ NN-MT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, đơn vị có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc. Các địa phương phải rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, khu vực nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ) và Sơn La đã có mưa rất lớn, đây là nguyên nhân khiến lũ trên sông Đà, lưu lượng nước về các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình đang tăng cao.