20 năm tới, châu Á - Thái Bình Dương cần gần 20.000 máy bay chở khách mới

Cũng theo dự báo của Airbus, tổng nhu cầu dịch vụ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 5,2% đến năm 2044, đạt giá trị thị trường ước tính 138,7 tỉ USD. Tăng trưởng bền vững này được hỗ trợ bởi sự gia tăng lưu lượng hành khách và mở rộng đội bay. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là thị trường du lịch hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, với lưu lượng hành khách tăng 4,4% mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu 3,6%.

Trong 20 năm tới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ cần 19.560 máy bay chở khách mới ẢNH: AIRBUS

Báo cáo của Airbus xác định 5 phân khúc dịch vụ chính sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng này trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó bảo dưỡng Off-Wing nhu cầu đang tăng nhanh khi đội bay phát triển và già đi. Tuy nhiên, phân khúc này phải đối mặt với những hạn chế đáng kể xuất phát từ những thách thức về chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động.

Bên cạnh đó, phân khúc bảo dưỡng On-Wing cũng đang thu hút vốn đầu tư lớn đổ vào cơ sở hạ tầng bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, với các nhà chứa máy bay mới đang được xây dựng tại những thị trường trọng điểm gồm: Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Philippines, củng cố năng lực bảo dưỡng trong khu vực.

Các hãng hàng không đang thực hiện các chương trình nâng cấp ngày càng phức tạp trên máy bay cũ, thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ của phân khúc về nâng cấp, hiện đại hóa khoang hành khách. Các chương trình này đang được tận dụng để giới thiệu sản phẩm khoang hành khách cao cấp và dịch vụ kết nối internet trên máy bay nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách.

Ở phân khúc kỹ thuật số và kết nối, các hãng hàng không và các công ty bảo dưỡng, sửa chữa máy bay đang đẩy nhanh việc ứng dụng AI và phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả. Các công nghệ này hỗ trợ bảo trì dự đoán, tối ưu hóa hoạt động và giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt lao động thông qua tự động hóa.

Cuối cùng là phân khúc đào tạo, khu vực này đang nhanh chóng chuyển đổi sang đào tạo và đánh giá dựa trên năng lực, sẽ cần hơn 1,06 triệu nhân lực mới, bao gồm 282.000 phi công, 302.000 kỹ thuật viên và 473.000 tiếp viên hàng không, để hỗ trợ sự tăng trưởng này.

Ngoài ra, báo cáo mới nhất của Airbus cũng nêu bật hai phân khúc dịch vụ khác ngày càng quan trọng đối với hãng hàng không và hiệu suất bảo trì: Hỗ trợ hoạt động bảo trì, bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật, quản lý hàng tồn kho và lập kế hoạch toàn đội bay. Nhu cầu phân khúc này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt 46,4 tỉ USD vào năm 2044.

Hoạt động mặt đất - mắt xích quan trọng đóng vai trò trung gian giữa hiệu quả hoạt động tại sân bay và hiệu suất quay vòng máy bay - là phân khúc đang được định hình lại bởi tự động hóa và số hóa để thúc đẩy hiệu quả hoạt động cao hơn. Thị trường dịch vụ mặt đất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt 31 tỉ USD vào năm 2044.