20 phút sau khi ăn nấm tràm và cua, người phụ nữ nguy kịch

Chiều 30.9, thông tin từ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nghi bị ngộ độc cấp trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn nấm tràm và cua.

Trước đó, ngày 29.9, bệnh nhân H.T.Y (66 tuổi, ở thôn Di Loan, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng bụng đau liên tục, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở, ý thức lơ mơ, tay chân lạnh, toàn thân nổi mẩn đỏ và mắt mờ.

Bệnh nhân Y. qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ cấp cứu ẢNH: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có mạch quay rất nhẹ, khó bắt, huyết áp không đo được, nhiệt độ cơ thể 36°C, nhịp thở chỉ 10 lần/phút. Tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Theo thông tin khai thác bệnh sử, khoảng 20 phút sau khi ăn nấm tràm và cua, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Các bác sĩ Khoa Khám bệnh - cấp cứu và điều trị nội nhi của bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu, xử trí theo hướng nghi ngộ độc cấp. Sau khoảng 20 phút cấp cứu tích cực, tình trạng sức khỏe bệnh nhân cải thiện, qua cơn nguy kịch.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị, hiện các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân đã trở lại bình thường. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị và dự kiến có thể xuất viện trong ngày 1.10.

Hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm chuyên biệt để xác định nguyên nhân khiến bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường. Do đó, chưa thể kết luận tình trạng của bệnh nhân có phải do nấm tràm, cua hay nguyên nhân nào khác gây ra.

Các thành viên khác trong gia đình của bệnh nhân Y. cũng cùng ăn nấm tràm và cua nhưng không xuất hiện triệu chứng tương tự. Theo lãnh đạo bệnh viện, phản ứng của mỗi người sau khi ăn uống có thể khác nhau, tùy thuộc vào cơ địa và nhiều yếu tố khác.