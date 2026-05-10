Sức khỏe

Nấm tràm có lợi gì cho sức khỏe? Bác sĩ lưu ý nhóm người cần hạn chế

Bá Cường
10/05/2026 10:16 GMT+7

Nấm tràm được coi là món ăn ngon và có nhiều công dụng tốt đối với các hệ cơ quan trên cơ thể, tuy nhiên loại nấm này vẫn cần hạn chế đối với một số người mắc bệnh gout, suy thận mạn và phụ nữ đang mang thai.

Món ăn nhiều lợi ích cho sức khỏe

Cứ vào mùa nấm tràm, rất đông người dân địa phương tại tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế... lại vào rừng tìm hái. Từ lâu loại nấm này được coi là món ăn bổ ích cho cơ thể, được ưa chuộng và tìm mua về chế biến.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, nấm tràm có hàm lượng nước rất cao, mật độ năng lượng cực thấp, rất phù hợp cho những người muốn kiểm soát cân nặng.

"Nấm tràm chứa nhiều protein, các loại khoáng chất như sắt, mangan, kali... cùng các loại vitamin nhóm B và các chất xơ thô. Với thành phần dinh dưỡng như trên, nấm tràm rất tốt cho hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa - đường ruột, phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng, tạo cảm giác no nhờ khối lượng chất xơ giãn nở trong dạ dày", bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ.

Những ai nên và không nên ăn nấm tràm?

Với nguồn protein thực vật hoàn chỉnh, giàu axit amin thiết yếu, giúp ngăn ngừa nguy cơ giảm cơ bắp cùng các chất xơ kích thích nhu động ruột, nuôi vi khuẩn có lợi, giảm thời gian lưu trữ phân..., nấm tràm còn phù hợp với những người ăn chay, hạn chế thịt đỏ và người bị táo bón mạn tính, cần cải thiện hệ vi sinh đường ruột.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng đề cập nhóm người cần hạn chế hoặc không nên ăn nấm tràm.

Cụ thể, nấm tràm giải phóng lượng lớn các hợp chất hữu cơ purine chuyển hóa thành axit uric gây kết tủa tinh thể lại ở khớp, nên những người mắc bệnh gout không nên ăn nấm tràm. Nấm tràm giàu hàm lượng kali, những người bị suy thận cũng không nên sử dụng, bởi sẽ khiến thận không đào thải kịp, gây tăng kali máu dẫn đến rối loạn nhịp tim.

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú cũng không nên ăn nấm tràm, bởi nguy cơ tích lũy sinh học kim loại nặng, chì và thủy ngân có thể xuyên qua hàng rào nhau thai gây khiếm khuyết thần kinh thai nhi, giảm IQ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, mỗi bữa ăn chỉ nên ăn khoảng 150 - 200 gam nấm tràm tươi cho người trưởng thành với tần suất ăn 1 - 2 lần/tuần.

Nếu ăn nấm tràm quá nhiều, sẽ gây ra các rủi ro như hội chứng khó tiêu, trào ngược dạ dày, tăng axit uric nguy hiểm kể cả những người chưa bị bệnh gout, tích lũy các kim loại nặng độc hại.

Nấm tràm là loại nấm thường mọc vào mùa mưa, chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch. Loài nấm này phát triển mạnh sau những trận mưa lớn đầu mùa, mọc trên lớp lá mục dưới tán rừng tràm.

Nấm tràm được ví như "lộc trời" đối với những người dân tại các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế. Với vòng đời nhanh mọc, chóng tàn nên khi vào mùa thu hoạch, người dân khẩn trương vào rừng hái nấm và bày bán nhiều ở dọc đường hoặc tại các khu chợ mang lại thu nhập ổn định.

Nấm chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho huyết áp, giảm viêm và cải thiện mỡ máu. Một số nghiên cứu cho thấy ăn nấm thường xuyên góp phần giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể.

