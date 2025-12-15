2010 cơ hội tầm soát ung thư dành cho phụ nữ bán hàng rong, giúp việc, công nhân, mẹ đơn thân

Vào ngày 14.11.2025, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hà Nội, 3 đơn vị NAPAS, Mastercard và Payoo đã tổ chức lễ trao tặng 2010 suất tầm soát ung thư miễn phí kèm xét nghiệm HPV cho phụ nữ yếu thế, trong khuôn khổ chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng".

Sự kiện được tài trợ hơn 4 tỉ đồng, giúp các chị em có nguy cơ cao phát hiện sớm các bệnh ung thư vú, cổ tử cung và buồng trứng. Những đối tượng được thụ hưởng chương trình bao gồm: phụ nữ lao động ngoại tỉnh, bán hàng rong, giúp việc gia đình, công nhân, đặc biệt là các mẹ đơn thân nuôi con nhỏ trong độ tuổi 30-50, đang tạm trú tại Hà Nội và TP.HCM.