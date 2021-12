2021, một năm đặc biệt với Công an TP.HCM

Tối 31.12, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2021. Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết năm 2021 là một năm đặc biệt với Công an TP.HCM khi lực lượng thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự xã hội vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong năm 2021 ghi nhận 3.971 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 438 vụ so với năm 2020. Trong những tháng cuối năm 2021, lực lượng công an thành phố tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp nhằm kéo giảm tội phạm trên địa bàn. Từ đó, Công an TP.HCM điều tra làm rõ gần 3.000 vụ phạm tội về trật tự, xã hội; bắt giữ 4.227 đối tượng, hầu hết các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra, truy bắt nhanh các đối tượng gây án.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp hiệu quả với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Cụ thể, triệt phá 1.297 vụ, bắt giữ 2.357 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hàng trăm kg heroin, cocaine, cần sa và ma túy tổng hợp. Ngoài ra thu giữ thêm nhiều súng, lựu đạn, các phương tiện liên quan.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Công an TP.HCM phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp liên quan các mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch Covid-19. Khởi tố mới 24 vụ án/30 bị can về tội tham nhũng, làm dụng chức vụ. Thu hồi 1.315 tỉ đồng/1.606 tỉ đồng là tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 500.000 trường hợp vi phạm (giảm 27.000 trường hợp so với năm 2020). Số vụ tai nạn, số người chết cũng giảm so với năm 2020.

Ngoài ra, công tác phòng chống cháy nổ cũng được Công an TP.HCM chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy góp phần hạn chế thiệt hại do cháy nổ xảy ra.





Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19

Tại buổi họp, đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM cho biết công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2021 được Công an TP.HCM triển khai tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong thời điểm TP.HCM bùng dịch Covid-19, lực lượng công an đã triển khai vận hành và bảo vệ hơn 6.000 vùng xanh, chủ động xây dựng đảm bảo an ninh trật tự tại 16 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, 400 điểm thu dung, hơn 5.000 khu cách ly phong tỏa… với khoảng 17.000 lượt cán bộ chiến sĩ/ngày.

Lực lượng công an còn phối hợp với các ban ngành của TP.HCM và các tỉnh nhằm đưa hàng ngàn người dân gặp khó khăn, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ về quê theo diện tự nguyện.

Cũng tại buổi họp, đại tá Đạo cho biết, ngoài công tác phòng chống dịch, lực lượng công an còn tăng cường thực hiện hàng loạt nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại TP.HCM.

“Lực lượng công an có nhiệm vụ trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức như tín dụng đen, trộm cắp cướp giật, cố ý gây thương tích, các tệ nạn như cờ bạc mại dâm. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM còn nắm, xử lý các hành vi trục lợi phòng chống dịch, đầu cơ buôn lậu, tung tin thất thiệt nhằm rối loạn thị trường cùng nhiều hành vi vi phạm khác”, đại tá Đạo nói thêm.

Phát biểu kết thúc buổi họp, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết năm 2021 cũng là năm rất đặc biệt đối với Công an TP.HCM khi lực lượng đã thực hiện nhiều mục tiêu có hiệu quả, vượt các chỉ tiêu so với năm 2020.