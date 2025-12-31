2025 là 1 trong 3 năm nóng nhất từng ghi nhận

Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên mức nhiệt độ trung bình trong 3 năm liên tiếp bứt phá ngưỡng được đặt ra trong Thỏa thuận Paris năm 2015, vốn tìm cách hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên không vượt quá 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.

Mùa hè nóng bức ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 8 Ảnh: AP

Báo cáo của các nhà nghiên cứu WWA được công bố hôm qua tại châu Âu theo sau một năm người dân trên toàn cầu phải hứng chịu những đợt thời tiết cực đoan nguy hiểm do trái đất ấm lên. Nhiệt độ các nơi vẫn duy trì ở mức cao bất chấp sự hiện diện của La Nina, hiện tượng làm mát tự nhiên ở Thái Bình Dương. Các nhà nghiên cứu nhận định nguyên nhân đằng sau xu hướng này là do con người tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt và than đá, những loại thải ra các khí gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên.

"Nếu chúng ta không nhanh chóng ngừng ngay thói quen đốt nhiên liệu hóa thạch, rất khó để đạt được mục tiêu kiểm soát nhiệt độ", AP dẫn lời ông Friederike Otto, đồng sáng lập WWA và đang công tác tại Đại học Hoàng đế London (Anh). "Khoa học ngày càng chứng minh điều đó hết sức rõ ràng", theo nhà nghiên cứu Otto.

Các nhà khoa học WWA đã khoanh vùng 157 sự kiện thời tiết cực đoan nghiêm trọng nhất năm nay, dựa trên tiêu chí phải khiến hơn 100 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng hơn 50% dân số địa phương hoặc buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Kết quả phân tích cho thấy các đợt sốc nhiệt nguy hiểm nằm trong số này, mà WWA xác định được là hình thái thời tiết cực đoan chết chóc nhất trong năm 2025. Và tần suất xảy ra ngày càng dày đặc hơn do biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, hạn hán kéo dài đã góp phần gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Mưa lớn và lũ lụt ở Mexico khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines, dẫn đến hơn 1 triệu người phải sơ tán. Mưa lớn cũng tàn phá Ấn Độ, gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng.

WWA cảnh báo sự gia tăng tần suất thời tiết cực đoan đẩy các nước trên toàn cầu đến ngưỡng "giới hạn thích ứng", tức các địa phương không kịp xoay xở hoặc ứng phó vì mưa bão ập đến quá nhanh.