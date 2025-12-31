Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

2025 là 1 trong 3 năm nóng nhất từng ghi nhận

Thụy Miên
Thụy Miên
31/12/2025 06:00 GMT+7

Tình hình biến đổi khí hậu ngày càng xấu hơn do hành vi của con người đã biến năm 2025 trở thành một trong 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận, theo AP hôm qua dẫn báo cáo của Liên minh khoa học quốc tế về khí hậu (WWA).

Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên mức nhiệt độ trung bình trong 3 năm liên tiếp bứt phá ngưỡng được đặt ra trong Thỏa thuận Paris năm 2015, vốn tìm cách hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên không vượt quá 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.

- Ảnh 1.

Mùa hè nóng bức ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 8

Ảnh: AP

Báo cáo của các nhà nghiên cứu WWA được công bố hôm qua tại châu Âu theo sau một năm người dân trên toàn cầu phải hứng chịu những đợt thời tiết cực đoan nguy hiểm do trái đất ấm lên. Nhiệt độ các nơi vẫn duy trì ở mức cao bất chấp sự hiện diện của La Nina, hiện tượng làm mát tự nhiên ở Thái Bình Dương. Các nhà nghiên cứu nhận định nguyên nhân đằng sau xu hướng này là do con người tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt và than đá, những loại thải ra các khí gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên.

"Nếu chúng ta không nhanh chóng ngừng ngay thói quen đốt nhiên liệu hóa thạch, rất khó để đạt được mục tiêu kiểm soát nhiệt độ", AP dẫn lời ông Friederike Otto, đồng sáng lập WWA và đang công tác tại Đại học Hoàng đế London (Anh). "Khoa học ngày càng chứng minh điều đó hết sức rõ ràng", theo nhà nghiên cứu Otto.

Các nhà khoa học WWA đã khoanh vùng 157 sự kiện thời tiết cực đoan nghiêm trọng nhất năm nay, dựa trên tiêu chí phải khiến hơn 100 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng hơn 50% dân số địa phương hoặc buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Kết quả phân tích cho thấy các đợt sốc nhiệt nguy hiểm nằm trong số này, mà WWA xác định được là hình thái thời tiết cực đoan chết chóc nhất trong năm 2025. Và tần suất xảy ra ngày càng dày đặc hơn do biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, hạn hán kéo dài đã góp phần gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Mưa lớn và lũ lụt ở Mexico khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines, dẫn đến hơn 1 triệu người phải sơ tán. Mưa lớn cũng tàn phá Ấn Độ, gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng.

WWA cảnh báo sự gia tăng tần suất thời tiết cực đoan đẩy các nước trên toàn cầu đến ngưỡng "giới hạn thích ứng", tức các địa phương không kịp xoay xở hoặc ứng phó vì mưa bão ập đến quá nhanh.

Tin liên quan

Trái đất có lúc chỉ quay 19 giờ/ngày

Hàng tỉ năm trước, một ngày trên trái đất không kéo dài như 24 giờ/ngày như hiện nay, mà nghiên cứu mới cho thấy trong vòng 1 tỉ năm, mỗi ngày chỉ khoảng 19 giờ.

Khám phá buộc phải cập nhật số lục địa cho trái đất

Những phát hiện đáng kinh ngạc về trái đất năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

biến đổi khí hậu La Nina Cháy rừng lũ lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận