2025 là năm 'thảm họa' đối với con cái người nổi tiếng gia nhập Cbiz

Năm 2025 bị cộng đồng mạng mỉa mai gọi là "năm của những người thừa kế", khi hơn 10 người con của các nghệ sĩ nổi tiếng Cbiz lần lượt bước chân vào showbiz với hậu thuẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, thay vì tạo dấu ấn chuyên môn, phần lớn lại khiến khán giả thất vọng. Dù cơ hội gần như được "dọn sẵn", nhiều gương mặt trẻ vẫn không chứng minh được năng lực, kéo theo làn sóng chỉ trích về tài năng và sự phụ thuộc vào cha mẹ nổi tiếng, theo Kbizoom ngày 1.1.

Trương Tư Nhạc

Trương Tư Nhạc bị chê diễn dở dù xuất thân từ gia đình nghệ thuật danh giá Ảnh: Weibo Trương Tư Nhạc

Trương Tư Nhạc từng được kỳ vọng nhờ xuất thân từ gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha cô là diễn viên gạo cội Trương Quang Bắc, nổi tiếng với các vai kinh điển như Sở Vân Phi trong Lượng Kiếm hay Lữ Bố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mẹ cô là một trong "ngũ đóa kim hoa" của Học viện Hý kịch Trung ương. Khán giả trông đợi Trương Tư Nhạc sẽ thừa hưởng "gen diễn xuất" để có màn ra mắt ấn tượng, nhưng thực tế không như mong đợi.

Biểu cảm quá "lố" của Trương Tư Nhạc khiến khán giả bật cười Ảnh: 163

Dù góp mặt trong bộ phim được đánh giá cao Thời đại thức tỉnh cùng dàn diễn viên hàng đầu, nhưng Trương Tư Nhạc vẫn không để lại dấu ấn. Ngược lại, lối diễn cường điệu và hời hợt của cô bị cho là mắt xích yếu nhất, thậm chí bị nhận xét kéo tụt chất lượng chung. Theo tờ 163, Trương Quang Bắc từng khuyên con gái cân nhắc trước khi vào showbiz, dường như ông cũng nhận thức rõ những hạn chế của con gái.

Trương Khả Doanh

Trương Khả Doanh, con gái nữ diễn viên kỳ cựu Trương Khải Lệ, cũng bước vào ngành giải trí với sự nâng đỡ đáng kể. Trương Khải Lệ được cho là đã sắp xếp nhiều dự án lớn, chương trình truyền hình thực tế, thậm chí tự đảm nhận vai phụ để hỗ trợ con gái. Tuy vậy, kỹ năng hạn chế và thái độ thiếu chuyên nghiệp khiến Trương Khả Doanh khó tạo thiện cảm.

Bị đánh giá thấp về EQ và mắc "bệnh công chúa", ái nữ nhà Trương Khải Lệ được cư dân mạng dự đoán khó tiến xa Ảnh: 163

Việc quá chú trọng ngoại hình, lạm dụng filter và trang điểm đậm bất chấp việc không phù hợp với vai diễn đã trở thành đề tài chế giễu. Nghiêm trọng hơn, cô nhiều lần bị cho là thể hiện sự kiêu ngạo, từ việc lớn tiếng với mẹ trên sóng truyền hình đến thái độ thiếu tôn trọng tiền bối.

Thẩm Giai Nhuận

Thẩm Giai Nhuận là gương mặt thân quen với khán giả từ nhỏ khi cùng cha là nam diễn viên Tiểu Thẩm Dương tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế (bản Trung). Khi đó, ngoại hình của cô từng là đề tài bị chế giễu trên mạng. 10 năm sau, Thẩm Giai Nhuận gây bất ngờ khi ra mắt với tư cách thần tượng Kpop solo, với nghệ danh NINA.

Con gái Tiểu Thẩm Dương thất bại thảm hại khi bước vào thị trường Kpop Ảnh: hk.on.cc

Dù có hậu thuẫn từ gia đình, bước tiến vào thị trường âm nhạc Hàn Quốc của cô không đạt kết quả như kỳ vọng. Album đầu tay của NINA chỉ bán được 65 bản trong tuần đầu; ca khúc chủ đề nhận vỏn vẹn 7 lượt thích trong giờ đầu và khoảng 2.000 lượt xem sau một tuần, chủ yếu từ khán giả Trung Quốc. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội cũng ở mức thấp. Dù NINA tiếp tục nỗ lực cải thiện, nhiều ý kiến cho rằng cô không thực sự phù hợp với ngành giải trí.

Trần Phi Vũ

Trần Phi Vũ là ví dụ điển hình của "tinh nhị đại" hoạt động nhiều năm nhưng vẫn "trượt ngã" trong năm 2025. Là con trai của đạo diễn đình đám Trần Khải Ca và "đệ nhất mỹ nhân đại lục" Trần Hồng, Trần Phi Vũ được gọi là "thái tử Cbiz" và dễ dàng nhận được các dự án lớn đa thể loại.

Có bệ phóng nâng đỡ hoàn hảo nhưng sau nhiều năm, diễn xuất của Trần Phi Vũ vẫn chưa thuyết phục được công chúng Ảnh: 163

Kể cả khi Trần Phi Vũ vướng phải bê bối tình ái chấn động, nghi vấn lộ ảnh giường chiếu với người đã có gia đình thì anh vẫn thoát thân dễ dàng nhờ thế lực cực khủng từ gia đình.

Đặc biệt, trong năm 2025, Trần Phi Vũ có bộ phim Hiến ngư lên sóng nhưng lại khiến các "mọt phim" thất vọng tột độ với biểu cảm gượng gạo, đơ cứng, làm lãng phí nguyên tác vốn được đánh giá cao. Việc liên tục nhận vai lớn trong khi chuyên môn yếu kém càng làm gia tăng sự bức xúc từ khán giả.