Những vụ ly hôn tốn kém nhất của người nổi tiếng

Tiền bạc không thể mua được tình yêu, nhưng đôi khi lại đủ để khép lại một cuộc hôn nhân. Tại Hollywood, nơi các ngôi sao điện ảnh, vận động viên và tỉ phú công nghệ cùng hội tụ, mỗi cuộc chia tay thường đi kèm những con số khiến công chúng choáng ngợp, theo E! News tổng hợp và đưa tin hôm 14.2.

Những khoản chi khổng lồ khi hôn nhân tan vỡ

Một trong những vụ ly hôn tốn kém nhất trong thập kỷ qua thuộc về nhà sáng lập Amazon - Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Bezos, sau 25 năm chung sống. Cuộc chia tay này được xếp vào hàng tỉ đô, đúng theo nghĩa đen.

Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Bezos gây chú ý với vụ ly hôn có giá trị phân chia tài sản lên tới hàng chục tỉ USD Ảnh: FilmMagic

Khi thủ tục ly hôn hoàn tất vào năm 2019, nhiều hãng truyền thông đưa tin MacKenzie Bezos nhận được 38,3 tỉ USD cổ phiếu Amazon, tương đương khoản phân chia lên tới 11 chữ số. Dù vậy, Jeff Bezos vẫn giữ lại khoảng 75% cổ phần Amazon, với tổng giá trị vượt 100 tỉ USD, theo CNBC.

Sau ly hôn, MacKenzie Bezos nhanh chóng khẳng định con đường thiện nguyện của mình. Bà tuyên bố sẽ cho đi phần lớn tài sản và đã thực hiện đúng cam kết đó. Chỉ vài tuần trước, nữ tỉ phú 55 tuổi xác nhận đã quyên góp 7 tỉ USD trong riêng năm nay.

Không chỉ gia đình Bezos, cuộc ly hôn giữa Bill Gates và Melinda French Gates vào năm 2021 cũng để lại dấu ấn lớn trong lĩnh vực từ thiện. Dù chi tiết thỏa thuận không được công bố đầy đủ, một phần trong đó bao gồm khoản 12,5 tỉ USD mà Bill Gates chuyển cho vợ cũ để phục vụ các hoạt động nhân đạo.

Melinda French Gates là đồng sáng lập sáng kiến The Giving Pledge nhằm kêu gọi các tỉ phú hiến tặng phần lớn tài sản trước khi qua đời, khoản tiền này được xem là biểu tượng cho mục tiêu sống của bà. Trong tuyên bố đăng trên trang web của The Giving Pledge, bà nhấn mạnh rằng cách sử dụng có trách nhiệm duy nhất với một khối tài sản khổng lồ là trao lại nó cho xã hội một cách có suy nghĩ và tạo tác động lâu dài.

Bill Gates và Melinda French Gates từng được xem là cặp đôi đẹp nhất làng công nghệ trước khi ly hôn vào năm 2021 Ảnh: Reuters

Không phải cuộc ly hôn nào của người nổi tiếng cũng chạm mốc hàng tỉ USD, nhưng rất nhiều trường hợp vẫn đạt tới con số hàng chục, hàng trăm triệu USD.

Danh tiếng của huyền thoại golf Tiger Woods sụp đổ khi hàng loạt bê bối ngoại tình bị phanh phui. Anh và người vợ là cựu người mẫu Thụy Điển Elin Nordegren ly hôn vào tháng 8.2010, sau gần 6 năm hôn nhân và có hai con chung. Dù thỏa thuận cuối cùng không được công bố, nhiều nguồn tin cho rằng Tiger Woods đã chi trả khoảng 750 triệu USD.

Sau khi Cris Judd được thuê làm đạo diễn cho một video ca nhạc của Jennifer Lopez và cả hai đã bén duyên từ đó. Cặp đôi kết hôn năm 2001. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đệ đơn ly hôn với lý do bất đồng không thể hòa giải. Dù số tiền phân chia không được tiết lộ chính thức, nhiều báo cáo cho rằng Jennifer Lopez đã chi khoảng 14 triệu USD.

Robyn Gibson - vợ của Mel Gibson trong 28 năm, được cho là đã nhận một nửa khối tài sản trị giá 850 triệu USD của nam diễn viên kiêm đạo diễn kỳ cựu, do hai người không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Cặp đôi có 7 người con và mất gần hai năm để hoàn tất thỏa thuận. Đây cũng được xem là một trong những vụ ly hôn đắt đỏ nhất lịch sử Hollywood.

Cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm giữa "nữ hoàng nhạc pop" Madonna và đạo diễn Guy Ritchie kết thúc vào năm 2008 mà không có thỏa thuận tiền hôn nhân. Khi đó, đại diện của Madonna cho biết nữ ca sĩ đã phải chi trả từ 72 đến 92 triệu USD cho vụ ly hôn.

Thành viên của nhóm nhạc The Beatles - Paul McCartney và Heather Mills kết hôn năm 2002 nhưng chia tay chỉ sau 4 năm. Sau nhiều tranh chấp pháp lý, Heather Mills được cho là nhận gần 48,7 triệu USD khi vụ ly hôn hoàn tất vào năm 2008, cùng khoản trợ cấp khoảng 70.000 USD mỗi tháng cho con gái chung khi đó mới 4 tuổi.

Vụ ly hôn giữa Donald Trump và Ivana Trump được xem là một trong những cuộc chia tay đình đám nhất giới thượng lưu Mỹ khi đó Ảnh: WireImage

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người vợ đầu Ivana Trump kết hôn năm 1977, song ly hôn vào năm 1992 giữa những tin đồn liên quan đến mối quan hệ ngoài luồng của ông với nữ diễn viên Marla Maples. Sau 15 năm chung sống và có 3 người con, Ivana Trump được cho là nhận khoảng 20 triệu USD, dù chi tiết thỏa thuận được tòa án niêm phong.