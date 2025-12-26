21 cán bộ nhận tiền nhưng 'không hứa hẹn, không làm sai', đã nộp lại nên không bị hình sự

Trong vụ án tiêu cực về làm giả phiếu kết quả thử nghiệm an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH khoa học TSL và Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek, Viện KSND tối cao truy tố 100 bị can.

3 người cùng bị truy tố tội đưa hối lộ và giả mạo trong công tác, gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH khoa học TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó giám đốc Công ty TNHH khoa học TSL - Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek).

Riêng bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek chuyên cấp giấy thử nghiệm an toàn thực phẩm ẢNH: AVATEK

Doanh nghiệp chi tiền theo tháng cho cựu cán bộ đi "đối ngoại"

Viện KSND cáo buộc Công ty TNHH khoa học TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân; thu lợi bất chính hơn 117 tỉ đồng. Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỉ đồng.

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Đáng chú ý, để được tạo điều kiện trong quá trình hoạt động, dưới sự tham mưu của Hồ Thị Thanh Phương, Đoàn Hữu Lượng đồng ý để Phương gặp Nguyễn Nam Khánh, nhờ Khánh "quan hệ" với cán bộ tại các bộ, ngành nhằm xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm.

Ban đầu, mỗi lần đi "đối ngoại" cho Công ty TNHH khoa học TSL, Khánh đều gửi hóa đơn để công ty thanh toán. Đến năm 2021, lãnh đạo doanh nghiệp này thống nhất mỗi tháng sẽ chuyển cho Khánh 50 triệu đồng, về sau nâng lên 100 triệu đồng để thay mặt công ty tiếp khách. Nếu nộp hồ sơ xin cấp phép chỉ định, công ty sẽ chuyển thêm 50 - 500 triệu đồng.

Giai đoạn làm việc tại Công ty TNHH khoa học TSL, Phương đã chuyển tổng cộng 3,18 tỉ đồng. Đến khi thành lập Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek, Phương tiếp tục đưa 800 triệu đồng cho Khánh để nhờ đi "đối ngoại".

Nhận tiền nhưng không hứa hẹn, đã nộp lại nên không phạm tội

Theo cáo trạng, sau khi nhận 3,98 tỉ đồng từ Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Nam Khánh và vợ chỉ đưa một phần cho 21 cá nhân tại các bộ, ngành.

Trong đó, đưa 410 triệu đồng cho 9 lượt cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ NN-MT, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia, sau khi được cấp 8 quyết định cấp phép chỉ định phục vụ quản lý nhà nước, cấp chứng nhận thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản... cho Công ty TNHH khoa học TSL và Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek.

Đưa 510 triệu đồng cho 16 lượt cá nhân tại 3 đơn vị nêu trên để chúc tết từ năm 2020 - 2023, đồng thời chi 600 triệu đồng để tiếp khách. Số tiền còn lại 2,46 tỉ đồng, Khánh sử dụng chỉ tiêu cá nhân.

Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Phương và một phó giám đốc Công ty TNHH khoa học TSL trực tiếp đưa tổng cộng 18.000 USD và 200 triệu đồng cho 16 lượt cá nhân tại các đơn vị đã nêu.

Đối với 21 cá nhân đã nhận tiền, đây là các cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp phép chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH khoa học TSL và Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek.

Viện KSND tối cao xác định dù họ nhận tiền song không có thỏa thuận, hứa hẹn; không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép. Nhóm này đã thừa nhận hành vi nhận tiền, quà và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Do đó, hành vi của nhóm cán bộ không cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ liên quan đến các bộ, ngành để kiến nghị xem xét, xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền.