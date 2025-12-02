3 cựu công an bị xét xử trong vụ nhận tiền, bỏ qua cho người dùng ma túy

Ngày 2.12, sau gần 3 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến 3 cựu cán bộ công an.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Nam, cựu trung tá, cựu đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an H.Mỹ Đức (cũ); cựu đại úy Đinh Tiến Đạt, cùng bị truy tố tội nhận hối lộ. Riêng cựu đại úy Bùi Xuân Triệu bị truy tố tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Vụ án còn có 2 bị cáo Vương Văn Thuận và Nguyên Văn Hùng, cùng bị truy tố tội đưa hối lộ.

Các bị cáo tại tòa ngày 2.12 ẢNH: PHÚC BÌNH

Sau khi điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số người có dấu hiệu đồng phạm theo đề nghị của tòa án, Viện KSND TP.Hà Nội giữ nguyên cáo buộc ban đầu.

Theo cáo trạng, rạng sáng 25.6.2023, Đạt kiểm tra quán karaoke trên địa bàn, phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này, có em trai của Thuận, vốn là người quen của Đạt.

Đạt gọi điện thông báo cho Thuận biết. Thuận gọi điện nhờ Hùng là "người anh xã hội" sang quán karaoke xin xỏ.

Lúc này, Nam, Triệu cùng một số cán bộ trong Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an H.Mỹ Đức đến chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Hùng bèn gặp Nam xin tha cho em trai Thuận.

Thấy vậy, Nam gọi điện và đến nhà Thuận để xác định người bị giữ ở quán karaoke có phải em trai Thuận không. Tại đây, Thuận và Hùng tiếp tục nhờ Nam bỏ qua và hứa sẽ có quà "cảm ơn". Nam đồng ý, quay về quán karaoke tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc.

Sau khi đưa nhóm người dùng ma túy ở quán karaoke về trụ sở công an, Nam phân công cho Đạt và Triệu làm việc với 4 người, trong đó có em trai Thuận. Nam chỉ đạo "tạo điều kiện" nên Đạt hiểu ý là không xử lý và nói lại với Triệu không phải làm hồ sơ với những người này.

Do vậy, dù 4 người đều khai có dùng ma túy nhưng Đạt và Triệu không ghi lời khai, không cho viết bản tự khai; thay vào đó chỉ lập lý lịch cá nhân, biên bản kiểm tra người, cho ký khống vào phiếu kiểm tra ma túy không có que test kiểm tra ma túy dán trên phiếu.

Tiếp đó, Đạt báo cáo Nam "phòng này không sử dụng ma túy" và không làm báo cáo, không chuyển tài liệu, không giao nộp vật chứng.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Đạt gọi điện cho Thuận yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng để "cảm ơn".

Đến đầu giờ chiều, Nam gọi điện cho Thuận thông báo việc của em trai đã xử lý xong.

Thuận xin gặp Nam để gửi quà "cảm ơn", Nam nói việc này giao đã cho Đạt làm, có gì cứ trao đổi. Khoảng 17 giờ, Đạt lái ô tô đến nhà Hùng và nhận túi ni lông màu đen, bên trong có 300 triệu đồng.

4 ngày sau, Đạt mới báo cáo với Nam đã nhận 200 triệu đồng và chuyển khoản 100 triệu đồng. Số tiền còn lại, Đạt khai đưa Triệu 20 triệu đồng, 2 người khác 70 triệu đồng.

Bịa lời khai để hợp thức hồ sơ

Tháng 11.2023, theo cáo trạng, lãnh đạo Công an H.Mỹ Đức yêu cầu báo cáo vụ việc tại quán karaoke. Nam chỉ đạo Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng 4 người được thả vì không sử dụng ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của Nam, Đạt cho 4 người liên quan ký khống vào các biên bản ghi lời khai chưa có nội dung và đưa que test cho họ tự test ma túy có kết quả "âm tính".

Đạt và Triệu chia nhau viết lời khai của những người trên vào các biên bản đã được ký khống trước đó với nội dung không tổ chức, không sử dụng ma túy tại quán karaoke.

Đạt lấy 4 que test kiểm tra ma túy có kết quả "âm tính" dán vào 4 phiếu kiểm tra ma túy, mang sang nhờ trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Đại Nghĩa ghi chữ "âm tính" vào mục kết quả trong phiếu kiểm tra ma túy và ký, đóng dấu xác nhận của trạm y tế cho đúng thủ tục quy định.

Hoàn thiện xong các tài liệu, Đạt nộp cùng một số tang vật, trong đó có chiếc đĩa sứ được nhóm này sử dụng để hút ma túy.

Căn cứ kết quả giám định về ma túy về số tinh thể màu trắng trên đĩa sứ thu giữ tại phòng hát karaoke, Công an TP.Hà Nội khởi tố bị can đối với em trai Thuận về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 người còn lại bị phạt hành chính vì sử dụng ma túy. Ngày 26.12.2023, 3 cựu công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Phiên tòa hôm nay phải hoãn do vắng mặt nhân chứng và người liên quan. Thời gian mở lại sẽ thông báo sau.