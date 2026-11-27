Ngày 27.11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 tại Quy Nhơn.



UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC 2027 tại Quy Nhơn. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo kế hoạch, lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 6.12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Sự kiện nhằm tổng kết chuỗi hoạt động du lịch trong năm, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch đặc sắc của tỉnh.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia, tỉnh đã tổ chức hơn hàng trăm hoạt động với 15 chuỗi sự kiện xuyên suốt năm 2026, trải rộng trên nhiều địa bàn, thu hút sự tham gia của người dân và du khách. Năm 2026, toàn tỉnh ước đón 16 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 36.100 tỉ đồng.

21 nền kinh tế hội tụ tại Quy Nhơn

Từ ngày 7 - 9.12, Quy Nhơn được chọn là nơi tổ chức Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (ISOM) năm 2027, với sự tham dự của đại diện 21 nền kinh tế thành viên cùng nhiều tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Hội nghị dự kiến có lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC, các đoàn quan sát viên và tổ chức quốc tế.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hơn 140/109 hoạt động với 15 chuỗi sự kiện xuyên suốt năm 2026 ẢNH: PHẠM QUÝ

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày 7.12, hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027 sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, dự kiến thu hút 350 - 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Đại diện Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Thương mại thế giới, OECD và Diễn đàn Kinh tế thế giới dự kiến tham gia.

Hội thảo tập trung thảo luận 3 định hướng ưu tiên gồm nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Ngày 8.12, các đại biểu dự kiến tham quan những di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh. Hội nghị ISOM sẽ tổ chức phiên họp hẹp với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên và đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế. Cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC cũng diễn ra trong buổi chiều.

Sáng 9.12, phiên họp toàn thể Hội nghị ISOM được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của đại diện các nền kinh tế thành viên, Ban Thư ký APEC quốc tế, ABAC và các đoàn quan sát viên. Chiều cùng ngày dự kiến diễn ra họp báo thông tin kết quả hội nghị.

Mỗi người dân là một đại sứ

Cùng với các hoạt động đối ngoại, văn hóa và du lịch, Gia Lai cũng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh năm 2026 vào ngày 8.12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, dự kiến có hơn 1.300 đại biểu tham dự.

Hội nghị là dịp để Gia Lai giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, các cơ hội hợp tác kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới. Tỉnh dự kiến trao các giấy chứng nhận, văn bản về đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư theo chương trình được thống nhất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại họp báo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng việc đăng cai sự kiện APEC là cơ hội quan trọng để Việt Nam và Gia Lai quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, kinh tế và những tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp thúc đẩy ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và giao lưu nhân dân.

Theo bà Lịch, bên cạnh chương trình nghị sự, các đại biểu quốc tế còn có thời gian trải nghiệm đời sống, văn hóa và cảnh quan địa phương. Vì vậy, tỉnh mong muốn mỗi người dân Gia Lai trở thành một đại sứ thân thiện, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi khâu tổ chức, từ công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị đến đón tiếp, bảo đảm an ninh và y tế. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, mến khách, bình yên, để các đại biểu và chuyên gia quốc tế có những trải nghiệm tốt đẹp trong thời gian lưu lại địa phương.