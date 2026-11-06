Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, tặng quà tại dự án APEC 2027 Phú Quốc

Ngày 6.11, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang xây dựng các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tham gia đoàn có ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ 5 từ phải qua) và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (thứ 7 từ trái qua) tặng quà cán bộ, công nhân, kỹ sư tại dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ẢNH: TĐC

Tại công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã thăm hỏi điều kiện ăn ở, sức khỏe, thu nhập và những khó khăn trong công việc; trao quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường. Đồng thời, nghe đại diện chủ đầu tư, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ, giới thiệu thiết kế, công năng từng công trình.

Cụm công trình trung tâm APEC 2027 tăng tốc hoàn thiện

Chuyến thăm diễn ra khi cụm công trình trung tâm phục vụ APEC 2027 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo báo cáo tiến độ, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép và phần tôn mái.

Nhìn từ trên cao, hệ mái uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển và đời sống làng chài đã hiện rõ bên bờ biển phía nam đảo. Các đơn vị đang đồng thời hoàn thiện mái, mặt dựng và hạng mục bao che bên ngoài, phấn đấu hoàn thành mặt ngoài trong quý 4/2026.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao đổi với đại diện chủ đầu tư, nhà thầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ẢNH: TĐC

Công trình có tổng diện tích sàn 153.130 m2, gồm một tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Điểm nhấn là phòng đại tiệc rộng 11.050 m2 không có cột giữa. Tầng 2 bố trí 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt; tầng ba có phòng đại tiệc khoảng 3.000 m². Mục tiêu hoàn thiện nội thất là trước ngày 31.3.2027.

Liền kề là Nhà biểu diễn đa năng (còn gọi là Nhà hát APEC), với khán phòng 4.030 chỗ, tổng diện tích sàn 54.680 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Công trình đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép và lắp dựng xong hệ giàn mái. Toàn bộ 50 cột đỡ mái đã được lắp đặt, đang ốp trang trí; hệ kính mặt dựng cũng được thi công đồng thời. Công trình đặt mục tiêu khép kín mặt ngoài trong quý 4/2026, hoàn thiện nội thất trước ngày 31.3.2027.

Hạ tầng kết nối đồng loạt tăng tốc

Cùng với cụm công trình hội nghị, các dự án sân bay, đường ĐT.975 và tàu điện nhẹ LRT đang được đẩy nhanh thi công, từng bước hình thành mạng lưới kết nối từ cửa ngõ hàng không đến khu vực tổ chức APEC 2027 ở phía nam đảo.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m chính thức khai thác từ ngày 29.10 sau 8 tháng thi công. Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways là chuyến thương mại đầu tiên hạ cánh. Đường băng số 1 tạm đóng khoảng sáu tháng để cải tạo, kéo dài lên 3.500 m.

Hệ 50 cột trụ bao quanh khối nhà hát hình tròn đang được hoàn thiện ẢNH: SUN GROUP

Trên tuyến LRT dài 17,59 km nối sân bay với khu vực APEC, hơn 11 km đường ray đã được lắp đặt; 4 trong 6 nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Các đoàn tàu đầu tiên dự kiến về Phú Quốc trong tháng 1 đến tháng 2.2027 để lắp đặt thiết bị, hướng tới chạy thử vào tháng 7.2027.

Đường ĐT.975 có quy mô 10 làn xe, lộ giới 62 m, tích hợp tuyến LRT tại dải phân cách giữa. Dự án đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng hào kỹ thuật, gần 50% hệ thống thoát nước dọc và khoảng 50% nền móng đường. Việc thảm bê tông nhựa 2 bên tuyến dự kiến triển khai từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, hướng tới thông tuyến trong quý 2/2027.

Theo định hướng, các dự án không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc. Hạ tầng giao thông đồng bộ cùng các công trình hội nghị, biểu diễn quy mô lớn sẽ mở rộng khả năng đón khách, tổ chức sự kiện quốc tế, góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) tầm cỡ khu vực và thế giới.