Cảnh vệ công an nhân dân trước thềm APEC 2027

Khi những bản vẽ phương án bảo vệ cho APEC 2027 được đặt lên bàn làm việc, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hiểu rằng thử thách phía trước không chỉ lặp lại lịch sử, mà mang một hình thái hoàn toàn mới. Nếu như APEC 2017 gắn liền với dải đất miền Trung, thì tâm điểm của sự kiện tầm cỡ quốc tế này trong thời gian tới được tổ chức tại Phú Quốc (An Giang) - một địa bàn hải đảo ở phía nam.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kiểm tra công tác phục vụ APEC 2027 tại An Giang ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Trao đổi trước thềm APEC 2027, thượng tá Vũ Văn Đại, cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), không giấu được sự trăn trở: "Khác biệt lớn nhất của APEC 2027 là tính chất đặc thù của địa bàn hải đảo. Việc cơ động không chỉ đơn thuần là con người, mà là một khối lượng khổng lồ gồm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật đặc chủng và các điều kiện hậu cần phức tạp vượt biển".

Đưa lực lượng tinh nhuệ cùng hàng loạt phương tiện kỹ thuật hiện đại ra đảo xa thực hiện nhiệm vụ an ninh đỉnh cao đòi hỏi một cái nhìn tổng thể, một bài toán được giải bằng sự chủ động tối đa. Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực đang chuyển dịch phức tạp, lực lượng cảnh vệ đã sớm "chạy đà", chủ động nghiên cứu địa bàn, cập nhật tình hình từng giờ, dự báo sát mọi yếu tố tác động để từng bước hoàn thiện các phương án tác chiến - nơi không có chỗ cho 2 từ "giá như".

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng kiểm tra công tác phục vụ APEC 2027 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Hồi ức APEC 2017

Trở lại năm 2017, khi Việt Nam lần thứ 2 gánh vác trọng trách đăng cai tổ chức thành công năm APEC và Tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng. Đó là một chiến dịch "chưa từng có tiền lệ" với quy mô khổng lồ: 18 hội nghị lớn, hơn 100 cuộc họp nhóm cấp chuyên gia trải dài trên 10 địa phương.

Nhớ lại những ngày tháng đó, thượng tá Vũ Văn Đại vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc hào hùng: "Đà Nẵng khi ấy lần đầu đăng cai một sự kiện quốc tế lớn. Khó khăn chồng chất khó khăn khi lực lượng cảnh vệ tại chỗ còn mỏng, phương tiện thiếu, toàn bộ quân số và trang thiết bị phải điều động "thần tốc" từ Hà Nội vào và từ TP.HCM ra".

Lãnh đạo các nền kinh tế bên lề cuộc họp Hội nghị cấp cao APEC 2017 ẢNH: BỘ TỰ LỆNH CẢNH VỆ

Thêm vào đó, thiên tai khắc nghiệt, mưa lũ dữ dội dọc dải miền Trung trong những ngày lực lượng hành quân đã biến cung đường di chuyển thành những thử thách đầy cam go.

Với kinh nghiệm tích lũy, sự phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khi đó đã huy động hơn 1.700 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng gần 1.000 lượt phương tiện kỹ thuật, bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 100 ngày hội nghị với 18 sự kiện cấp bộ trưởng, quan chức cao cấp và đỉnh cao là Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết các tổ công tác phải làm việc với cường độ gấp 2-3 lần bình thường. Chương trình của các đoàn nguyên thủ dày đặc từ sáng sớm đến đêm muộn, đòi hỏi sự tập trung cao độ đến từng chi tiết nhỏ nhất trong việc rà soát người, phương tiện, phân luồng giao thông, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiệp vụ sắc bén và lễ tân đối ngoại tinh tế.

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại Đà Nẵng (APEC 2017) ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Thành công vang dội của APEC 2017 đã trở thành cẩm nang hành động, là vốn quý để lực lượng cảnh vệ tự tin bước vào chu kỳ hội nhập mới.

Từ bài học bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn của năm 2017 đến tư duy chiến lược "từ sớm, từ xa, từ cơ sở" trong công tác chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc, lực lượng cảnh vệ một lần nữa khẳng định vai trò là "thanh bảo kiếm" bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị đối ngoại trọng đại của Đảng và Nhà nước.