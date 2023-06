22 lính Mỹ bị thương trong ‘sự cố’ trực thăng ở Syria

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho hay 10 quân nhân đã được sơ tán đến các cơ sở chăm sóc cấp cao hơn bên ngoài khu vực. CENTCOM, cơ quan giám sát binh sĩ Mỹ ở Trung Đông, cho biết không có báo cáo về hỏa lực của kẻ thù nhưng nói thêm rằng nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Các sĩ quan tại CENTCOM chưa trả lời các yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, lực lượng kiểm soát các vùng phía đông bắc Syria, chính quyền tự trị của người Kurd quản lý khu vực, và chính phủ Syria cũng chưa trả lời các yêu cầu bình luận.

Binh sĩ trong một cuộc diễn tập từ trực thăng UH-60 Blackhawk ở Mỹ Reuters

Trước đó vào tháng 3 đã có 25 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công và phản công ở Syria. Trong những năm gần đây, binh sĩ Mỹ ở Syria phải đối phó nhiều cuộc tấn công từ lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, theo Reuters.

Có khoảng 900 quân nhân Mỹ đã được triển khai tới Syria, hầu hết trong số đó ở phía đông, trong khuôn khổ nhiệm vụ chống lại tàn dư của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Việc triển khai quân này không được chính quyền hợp pháp của Syria chấp nhận.

Tuy IS đã bị đánh bại vào năm 2019 và hiện chỉ còn là cái bóng của tổ chức hùng hậu từng chiếm cứ 1/3 Syria và Iraq, nhưng hàng trăm thành viên IS vẫn đang hoạt động ở những khu vực hoang vắng, nơi không có sự kiểm soát của liên minh do Mỹ lãnh đạo hay quân đội Syria, với sự hỗ trợ từ Nga và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn.



Hàng ngàn thành viên IS khác đang bị giam giữ trong các cơ sở do SDF bảo vệ. Các quan chức Mỹ nói rằng IS vẫn có thể tái sinh thành một mối đe dọa lớn, theo Reuters.