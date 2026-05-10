23 giờ hôm nay, trên TV360: U.17 Việt Nam tự tin đấu Hàn Quốc

Nghi Thạo
10/05/2026 00:00 GMT+7

23 giờ hôm nay 10.5, đội tuyển U.17 VN bước vào lượt trận thứ hai bảng C - VCK U.17 châu Á 2026, đối mặt với thử thách lớn mang tên U.17 Hàn Quốc.

Từng thắng ngược U.17 Úc...

Trận thắng U.17 Yemen cách đây ít ngày là "liều thuốc" tinh thần quý giá với U.17 VN. Bước vào lượt trận thứ hai gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là U.17 Hàn Quốc, không còn chịu áp lực buộc phải thắng bằng mọi giá, các học trò của HLV Roland trở lại với lối chơi phòng ngự phản công vốn đã trở thành bản sắc dưới thời vị thuyền trưởng người Brazil.

Nguyễn Lực (10) được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt khi U.17 VN đối mặt thử thách lớn mang tên U.17 Hàn Quốc

ẢNH: VFF

Nét đặc sắc nhất trong triết lý huấn luyện của ông Roland là U.17 VN không co cụm, không phòng ngự thụ động mà dám tự tin cầm bóng, thực hiện ban bật ngắn ở tốc độ cao và triển khai tấn công mạch lạc từ phần sân nhà. Minh chứng rõ nét nhất chính là trận bán kết Đông Nam Á với U.17 Úc vừa qua. Dù nhập cuộc có phần e dè và sớm nhận bàn thua, nhưng các cầu thủ VN đã nhanh chóng lấy lại thế trận, tự tin chơi bóng và thậm chí đá trên chân hoàn toàn so với đội bóng trẻ xứ sở chuột túi. Thắng bán kết và sau đó đăng quang khi tiếp tục thắng ở chung kết, U.17 VN đã đăng quang thuyết phục.

Sự thanh thoát trong lối chơi và khả năng kiểm soát không gian chính là ưu điểm của lứa cầu thủ hiện tại và thành quả là 3 điểm "làm vốn" sau trận mở màn giải U.17 châu Á trước Yemen. U.17 VN còn có thể chơi hay hơn nữa trước các đối thủ trẻ tuổi Hàn Quốc. Việc dám chơi bóng và tin vào năng lực bản thân chính là cách để thầy trò ông Roland hóa giải sức mạnh của U.17 Hàn Quốc.

Chìa khóa ở khu trung tuyến

Đối mặt U.17 Hàn Quốc, U.17 VN chắc chắn sẽ chịu sức ép nghẹt thở trên khắp mặt sân. Đội bóng xứ sở kim chi có phong cách thi đấu dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp, vây ráp quyết liệt. Với ưu thế vượt trội về mặt thể hình và tốc độ, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc thường đẩy nhịp độ trận đấu lên cao để phá vỡ cấu trúc đội hình đối phương.

Trong một thế trận như vậy, vai trò của các cầu thủ tiền vệ trở nên rất quan trọng. Đào Quý Vương và Chu Ngọc Nguyễn Lực sẽ là những quân bài chiến lược trong sơ đồ của HLV Roland. Nếu Quý Vương đóng vai trò đánh chặn và bọc lót, thì Nguyễn Lực được đặt niềm tin trong việc giúp đội nhà thoát ra khỏi vòng vây của đối thủ. Nguyễn Lực cần phát huy tối đa khả năng thoát pressing, cùng nhãn quan điều phối bóng sắc sảo.

Chỉ khi các tiền vệ trung tâm giữ được sự điềm tĩnh để cầm nhịp và phân phối bóng, U.17 VN mới không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Đặc biệt, Nguyễn Lực được kỳ vọng là nhân vật chính trong các tình huống phản công của U.17 VN. Những đường chuyền sắc lẹm của tiền vệ thuộc đội trẻ Hà Nội có thể sẽ trở thành "chìa khóa" mở ra cơ hội trước khung thành U.17 Hàn Quốc.

HLV Roland đã nhiều lần nhấn mạnh U.17 VN cần giữ được sự cân bằng trong tấn công lẫn phòng thủ. Các cầu thủ mạnh mẽ của U.17 Hàn Quốc là "bài toán khó" với hệ thống phòng ngự của đội bóng Đông Nam Á. Qua trận hòa với U.17 UAE, có thể thấy U.17 Hàn Quốc dù có chiều cao trung bình tốt nhất giải, nhưng không thiên về bóng bổng. Ngược lại, họ chơi rất đa dạng, đặc biệt sở hữu những đường thả bóng dọc biên để tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh, trước khi thực hiện những pha căng ngang tầm thấp hoặc đột phá trực diện vào trung lộ. Trong hệ thống này, "thần đồng" Ahn Joo-wan bên hành lang trái là nhân tố nguy hiểm bậc nhất với kỹ thuật cá nhân xuất sắc và khả năng gây đột biến cao.

Trận đấu này được dự báo sẽ cực kỳ khó khăn với hậu vệ phải Nguyễn Ngọc Anh Hào và trung vệ lệch phải Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa khi đối đầu Ahn Joo-wan. Sự tập trung tuyệt đối, khả năng phán đoán tình huống và bọc lót kín kẽ của hậu vệ biên cùng trung vệ sẽ khắc chế được phần nào sức mạnh của U.17 Hàn Quốc. Nếu khóa chặt được các mũi khoan ở biên và duy trì được sự liền mạch ở khu trung tuyến, U.17 VN có quyền nghĩ về một kết quả khả quan trước đội bóng xứ sở kim chi. 

Trận đấu phát trên TV360.

