23 thủ tục đất đai nộp trực tuyến, nhận kết quả sau 2 giờ

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM) cho biết đã triển khai quy trình tiếp nhận 23 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trực tuyến toàn trình.

Trong đó, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm người dân có thể lựa chọn ba hình thức để làm, một là nộp trực tuyến toàn trình, hai là nộp trực tuyến một phần và ba là nộp trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2.

Nếu chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, người dân không cần phải đi đến chi nhánh để làm việc mà có thể thao tác trực tuyến hoàn toàn trên máy tính hoặc điện thoại.

23 thủ tục đất đai người dân có thể nộp trực tuyến, nhận kết quả sau 2 giờ làm việc ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với hình thức nộp trực tuyến một phần, người dân chỉ cần đi làm hồ sơ một lần là lúc nhận kết quả.

Trong khi đó, đối với hình thức trực tiếp, người dân phải đi lại hai lần, một lần là lúc nộp hồ sơ và lúc lấy kết quả.