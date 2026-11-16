24 anh trai 'Tinh hà ssay hi' xóa nhòa khoảng cách với fan tại Hà Nội

Khởi động bằng karaoke Tinh hà, dấu ấn Hà Nội với boy phố cưỡi Dream

Khác với cách mở màn thường thấy, tại Tinh hà say hi concert day 4, các nghệ sĩ chủ động xuống khu vực khán giả trước giờ diễn để trò chuyện, chào hỏi người hâm mộ. Những tương tác này cũng mở ra mạch kết nối giữa sân khấu và khán đài trong suốt đêm diễn.

Chở fan và cưỡi xe Dream ẢNH: BTC

Không gian Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội) sôi động trước giờ G khi hàng chục ngàn khán giả cùng hát những ca khúc quen thuộc, biến nơi đây thành một buổi karaoke Tinh hà.

Mạch chương trình tiếp tục với tiết mục Xoay vòng (HURRYKNG, CONGB, JSOL, Vương Bình). So với những đêm diễn trước, phần trình diễn tại Hà Nội có thêm những hình ảnh nhìn lại chặng đường ban đầu của các thành viên, từ tiết mục xếp cuối tại livestage 1 đến khi giành giải The Group Performance Icon. Những thước phim này gợi lại hành trình 7 tháng của nhóm và tạo nên một khoảng lắng giữa không khí sôi động.

Concert day 4 cũng có một số dàn dựng mang màu sắc riêng của chặng Hà Nội. Buitruonglinh đưa mascot Koalaoke lên sân khấu. Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và HYO hóa thân thành những "boy phố Hà Nội", cưỡi xe Dream tiến vào khu vực biểu diễn. Bối cảnh đám cưới hoa lệ từ day 3 tiếp tục được giữ lại. Trong khi đó, JSOL, SƠN.K, IVAN và HYO xuất hiện trong trang phục đồng phục học sinh, gợi lại hình ảnh thanh xuân.

Bộ đồng phục học sinh cũng mang thanh xuân của nhiều người ẢNH: BTC

Thần tượng tự làm MC

Một điểm đáng chú ý của Tinh hà say hi là chương trình không có MC chuyên biệt. Các nghệ sĩ tự đảm nhiệm phần dẫn dắt, giới thiệu và chia sẻ câu chuyện phía sau tiết mục. Cách kể chuyện trực tiếp giúp khán giả hiểu thêm về tâm tư, cảm xúc mà mỗi người gửi gắm trong phần trình diễn.

Song Luân là một trong những gương mặt giữ vai trò kết nối xuyên suốt chương trình. Những màn trò chuyện tự nhiên, pha chút hài hước của anh tạo thêm khoảng tương tác giữa các tiết mục, đồng thời giúp không khí đêm diễn bớt khuôn mẫu.

Tiết mục Thêu hoa dệt gấm tại Hà Nội khiến nhiều khán giả từng dự concert ở TP.HCM không khỏi trầm trồ ẢNH: BTC

Sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả còn thể hiện qua cách bố trí không gian biểu diễn. Thay vì chỉ tập trung trên sân khấu chính, các anh trai liên tục xuất hiện ở lối đi và khu vực khán đài để giao lưu. Một số fan nữ được ngồi trên xe máy do nghệ sĩ điều khiển, di chuyển quanh lối đi dưới khán đài trước khi cùng họ tiến lên sân khấu. Hình ảnh khán giả và nghệ sĩ cùng xuất hiện trên màn hình lớn cũng khiến ranh giới giữa hai khu vực trở nên gần gũi hơn.

Rạp xiếc bất ngờ và đội hình best 5

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc, concert còn có các màn trình diễn kết hợp yếu tố giải trí, tạo nên không khí sôi nổi tại VEC. Hình ảnh "rạp xiếc HAPPY" được tái hiện với những màn biểu diễn trên dây của Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên, JSOL. Trong khi đó, Dương Domic, HURRYKNG và Pháp Kiều mang tạ cùng bông cổ vũ ra sân khấu, hướng dẫn khán giả thực hiện những động tác tập thể dục với màn giới thiệu vui nhộn về "6 múi".

Một phần trình diễn riêng dành cho chặng Hà Nội là màn biểu diễn cá nhân của đội hình Best 5 gồm Buitruonglinh, CAPTAIN BOY, CONGB, Dương Domic và Quang Hùng MasterD. Mỗi nghệ sĩ có không gian thể hiện màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn riêng trước khán giả.

Ở phần cuối chương trình, sau đoạn clip nhìn lại hành trình đã qua, 24 anh trai lần lượt chia sẻ về những thay đổi và trải nghiệm sau 7 tháng đồng hành.

24 anh trai đồng loạt đổ bộ sân khấu, "đốt cháy" bầu không khí Hà Nội giữa tiết trời se lạnh ẢNH: BTC

Đại diện các nghệ sĩ, Song Luân xúc động nói: "7 tháng qua, từ những ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến hôm nay, mỗi người đều đã có những thay đổi, trưởng thành và có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng có một điều vẫn luôn ở đó, chính là tình cảm mà khán giả đã dành cho 24 anh trai. Với Luân, năm 2026 thực sự là một năm rất tuyệt vời vì có Tinh hà say hi và có tất cả mọi người trong hành trình này".

