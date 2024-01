24 học sinh nghỉ học, đau bụng, sốt: Đoàn kiểm tra chính thức lên tiếng

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, TP.Thủ Đức, TP.HCM trong một ngày khám sức khỏe học đường TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG

Trước nhiều thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc nhiều học sinh nghỉ học trong sáng 16.1, nhiều em có biểu hiện sốt, đau bụng từ hôm qua tới nay, một đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP.Thủ Đức đã trực tiếp về Trường tiểu học Nguyễn Hiền, P.An Phú, TP.Thủ Đức để kiểm tra, xác minh.

Theo thông tin PV Báo Thanh Niên được biết, đoàn kiểm tra tới trường lúc 10 giờ trưa nay, 16.1 có ông Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng phòng y tế UBND TP.Thủ Đức. Ngoài ra còn có đại diện Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức; đại diện Trung tâm y tế TP.Thủ Đức, đại diện UBND P.An Phú, trạm y tế P.An Phú… Về đại diện phụ huynh có ông Bùi Lê Quốc Bảo, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Về phía trường tiểu học Nguyễn Hiền, đại diện là ông Nguyễn Kim Thành, Hiệu trưởng.

Theo biên bản làm việc của đoàn kiểm tra, tại thời điểm làm việc, ban giám hiệu và đại diện hội cha mẹ học sinh trường cho biết có nhận được thông tin 24 học sinh nghỉ học ngày 16.1 với lý do sốt, đau bụng. Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Hiền cho hay đã xác minh 24 trường hợp học sinh xin nghỉ học. Hiện tại sức khỏe các em ổn định, không có trường hợp nhập viện.

Đoàn kiểm tra đề nghị nhà trường tiếp tục theo dõi các học sinh xin nghỉ học trên và kịp thời thông về về UBND phường An Phú, UBND TP.Thủ Đức khi có các em có các dấu hiệu bất thường.

Chiều 16.1, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một cán bộ chuyên môn tại TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết: "24 học sinh nghỉ học sáng 16.1 thì mỗi em có các triệu chứng khác nhau, em bị sốt, em bị đau đầu, em bị đau bụng. Không có em nào phải nhập viện. Hiện sức khỏe của các em bình thường".

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Cán bộ chuyên môn này cũng cho hay: "Trường có hơn 1.560 em học sinh. 24 em nghỉ học sáng 16.1. Số các em bị đau bụng, sốt… rải rác ở mỗi lớp, chứ không tập trung nhiều ở lớp nào. Có một số em bị sốt, đau bụng… nhưng lại không nằm trong số đã dùng bữa trưa tại trường hôm qua, 15.1. Còn lại các em khác cũng ăn cơm bán trú ở trường nhưng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Chúng tôi đã kiểm tra lấy mẫu thức ăn, kiểm tra tất cả các khâu trong quá trình vận hành bếp ăn bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền đều thấy đảm bảo. Có thể kết luận nguyên nhân các em nghỉ học nêu trên không phải là do ngộ độc thực phẩm từ suất ăn bán trú của nhà trường hôm 15.1".

Cán bộ chuyên môn này cũng lưu ý: "Đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết thất thường, trẻ dễ bị cảm cúm, ho, sốt… Cha mẹ lưu ý phòng bệnh cho con, nên cho các con mặc ấm, ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không cho con ăn quà vặt cổng trường".

Cũng trong chiều nay (16.1), Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, đã có thông báo gửi tới ban đại diện cha mẹ học sinh 35 lớp trong trường.

Trong thông báo có đoạn, nguyên văn như sau: "Sáng nay ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã phối hợp cùng ban giám hiệu trường, Phòng GD-ĐT TP. Thủ Đức và làm việc trực tiếp cùng đoàn làm việc gồm: Phòng Y tế TP.Thủ Đức, Công An TP.Thủ Đức, UBND phường An Phú, Trung tâm Y tế phường An Phú, Trạm Y tế phường An Phú và qua thông tin kiểm tra đã xác minh việc các con bị đau bụng, sốt chưa phải lý do là do thực phẩm từ bữa ăn nhà trường ngày 15.1.2024".

Đồng thời, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền cũng đề nghị cha mẹ học sinh không mua đồ ăn, uống bán hàng rong trước cổng trường. UBND phường sẽ lưu ý các vấn đề trật tự, xử lý dứt điểm, không cho phép bán hàng rong trước cổng Trường Nguyễn Hiền trong thời gian tới.