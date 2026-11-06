246 căn hộ ở Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện di dân, phá dỡ

4 nhóm vi phạm tại 4 tòa chung cư ở Kim Văn - Kim Lũ

Ngày 5.11, UBND P.Định Công (Hà Nội) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xử lý vi phạm tại các dự án nhà ở liên quan các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh, do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật hoặc chủ sở hữu.

Khoảng 246 căn hộ ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện di dân, phá dỡ do có vi phạm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Chủ tịch UBND P.Định Công Nguyễn Tuấn Anh, 4 tòa chung cư CT11, CT12A, CT12B và CT12C tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 4 nhóm vi phạm.

Trong đó, tầng 1 được sử dụng sai mục đích. Diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng đã bị chuyển thành căn hộ ở. Riêng từ tầng 4 trở lên thì bị chủ đầu tư tự ý thay đổi cơ cấu diện tích căn hộ. Những vi phạm này làm tăng quy mô dân số, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Qua rà soát ban đầu, có khoảng 246 căn hộ rộng từ 43 - 74 m2 thuộc diện dự kiến phải di dời cư dân để khắc phục vi phạm.

"Quan điểm của thành phố và phường là xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi và an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng", ông Tuấn Anh nói.

Cũng theo ông Tuấn Anh, các phương án đang được xem xét gồm: chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển; bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà cho những hộ có nguyện vọng; người dân nhận tiền để tự tìm nơi ở mới hoặc đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Diện tích sau khi di dời cư dân dự kiến được ưu tiên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, bố trí các dịch vụ thương mại và tiện ích cho người dân tại các tòa nhà.

Trong thời gian tới, chính quyền sở tại sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng 4 tòa chung cư, làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn thành phố xác định hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phá dỡ.

Cạnh đó, phường sẽ công bố danh sách 246 căn hộ dự kiến phải di dời cư dân cùng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

Theo kế hoạch, trong tháng 10, tháng 11, phường sẽ kiểm tra hiện trạng toàn bộ 4 tòa nhà, xác định các hạng mục được phép tồn tại hoặc phải phá dỡ, xác định mức bồi thường, cập nhật danh sách căn hộ có cư dân phải di dời và xây dựng phương án sử dụng diện tích sau khi khắc phục vi phạm.

Việc di dời cư dân dự kiến thực hiện trong năm 2027, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong giai đoạn 2027 - 2028, các công trình, hạng mục và căn hộ thuộc diện phải phá dỡ sẽ được xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Quá trình tháo dỡ phải bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư xung quanh.

12 dự án do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư được xác định có 18.184 căn hộ vi phạm ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Cư dân mong có phương án thấu tình đạt lý

Tại hội nghị, bà Trần Lan Phương, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 27, cho rằng việc xử lý vi phạm sẽ tác động lớn đến đời sống cư dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ phải chuyển trường, chuyển lớp nếu thay đổi nơi ở.

Vì vậy, bà Phương đề nghị cơ quan chức năng đánh giá thận trọng, xây dựng lộ trình phù hợp, thông tin minh bạch và tăng cường đối thoại để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa hạn chế xáo trộn cuộc sống người dân.

Trong khi đó, ông Uông Văn Cương, Trưởng ban Quản trị tòa CT12C, cho biết nhiều cư dân mong muốn tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện nay.

Trường hợp bắt buộc phải chuyển đi, theo ông Cương, người dân mong cơ quan chức năng có phương án giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền lợi và giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó ngày 28.10, HĐND TP.Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị, gồm 12 dự án, công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm, số căn hộ phê duyệt ban đầu là 6.759 căn, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943 căn, số căn hộ vi phạm là 18.184 căn.

Thành phố xác định việc xử lý phải khách quan, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà không có lỗi. Cơ chế đặc thù không làm thay đổi bản chất vi phạm và chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả. Trên cơ sở đó, các công trình, hạng mục vi phạm được rà soát, phân loại thành nhóm được phép tồn tại có điều kiện hoặc phải phá dỡ.