25 năm chở người đi cấp cứu

N HỮNG TÀI XẾ KHÔNG LƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Tác, Tổ trưởng Tổ xe từ thiện xã Trung Hưng, cho biết trước đây việc đưa người bệnh đến bệnh viện ở địa phương gặp vô vàn khó khăn. Đường sá nhỏ hẹp, nhiều người phải đi ghe, xuồng. Năm 2000, khi hạ tầng giao thông dần cải thiện, bà con trong vùng bàn bạc thành lập tổ xe từ thiện, rồi góp tiền mua ô tô cũ làm phương tiện chở bệnh nhân miễn phí. Chiếc xe trị giá chỉ vài chục triệu đồng nhưng là thành quả từ sự chung tay góp sức của bà con.

Cuộc sống của nhiều thành viên tổ xe từ thiện còn khó khăn nhưng ai nấy đều mong muốn được giúp người Ảnh: Duy Tân

Việc làm ý nghĩa này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đến nay tổ có 4 chiếc xe, với hơn 30 tài xế hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không lương, không thù lao. Phần lớn thành viên là lao động phổ thông, làm đủ thứ nghề để mưu sinh, nhưng khi có cuộc gọi khẩn cấp là nhanh chóng lên đường. Với những tài xế hoàn cảnh gia đình khó khăn, tổ sẽ hỗ trợ gạo hằng tháng, giúp họ yên tâm gắn bó với công việc.

Gắn bó nhiều năm với tổ xe từ thiện, anh Trần Văn Thừa cho biết động lực để anh tham gia là mong được giúp đỡ người nghèo không đủ điều kiện đi bệnh viện. Từ chỗ chưa quen tay lái, anh chịu khó học rồi trở nên vững vàng. "Trong hành trình thiện nguyện, có nhiều chuyến xe tôi không thể nào quên, đó là ca trẻ sơ sinh ngạt thở, gia đình hoảng loạn; sản phụ chuyển dạ giữa đường... và những khoảnh khắc cân não, mỗi phút giây đều quyết định sự sống còn của bệnh nhân. Niềm vui lớn nhất của tôi là đưa được người bệnh đến bệnh viện kịp thời", anh chia sẻ.

Anh Ngô Văn Năm cũng gắn bó với tổ xe từ thiện gần 6 năm. Suốt thời gian đó, anh không chỉ lái xe cấp cứu mà còn góp sức trong các hoạt động như làm đường, xây nhà tình thương. Anh chia sẻ thời gian đầu lái xe, khi chở một người đã mất, anh rất sợ. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, trấn an của các thành viên trong tổ, anh dần vượt qua và quen với công việc cho đến nay. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại, còn sức tôi sẽ còn tiếp tục hành trình thiện nguyện", anh bày tỏ.

N HIỀU THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG

Không chỉ cứu người, tổ xe từ thiện còn là điểm tựa cho chính các thành viên nhóm. Tài xế Nguyễn Văn Ô Em từng được giúp đỡ xây dựng căn nhà mới trị giá khoảng 150 triệu đồng từ sự đóng góp của anh em trong tổ và cộng đồng. Đó không chỉ mái nhà, mà còn là nguồn động viên lớn để anh tiếp tục gắn bó với công việc thiện nguyện. "Những ngày đầu bỡ ngỡ với việc lái xe cấp cứu, đến nay tôi đã thành thạo, vận hành xe êm ái, hỗ trợ bệnh nhân an toàn", anh Ô Em nói.

Một chuyến xe chuyển bệnh miễn phí của tổ xe từ thiện xã Trung Hưng Ảnh: Duy Tân

Một trong những điểm đáng trân trọng của đội xe là tinh thần nhân ái không chỉ dừng ở những chuyến xe cứu người, mà còn là việc 20 thành viên trong đội tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng. Bên cạnh đó, các thành viên còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng nhà tình thương, làm đường…, góp phần lan tỏa giá trị sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo ông Đỗ Văn Quảng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hưng, tổ xe từ thiện là tập thể giàu tinh thần nhân ái và luôn hết lòng vì cộng đồng. Các tài xế không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để kịp thời đưa người bệnh đi cấp cứu. Khi thấy việc hiến tạng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhiều thành viên đã đăng ký tham gia. Từ vài cá nhân ban đầu, đến nay đã có 20 người đăng ký, trong đó 11 người hiến mô, tạng và 9 người đăng ký hiến xác cho y học. Đây là điều rất đáng trân trọng, thể hiện rõ tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với xã hội.