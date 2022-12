3 bài tập tim mạch tại nhà hiệu quả, không cần máy chạy bộ

Huấn luyện viên (HLV) FightCamp và là HLV quyền anh Mỹ Jess Evans chia sẻ 3 bài tập tim mạch tại nhà không cần máy chạy bộ để bạn có thể luôn vận động mà không cần rời khỏi nhà.

HLV Evans say mê tập thể dục tại nhà, nói với Eat This, Not That!: “Khi bạn thành thạo việc tập thể dục ở nhà, bạn có thể “mang theo” những bài tập này trong kỳ nghỉ và đi công tác”.

Bây giờ bạn không có lý do gì để bỏ qua thời gian tập những bài tập tim mạch của mình. Nếu bạn làm việc ở nhà, hãy thoải mái tập thể dục trong giờ nghỉ trưa.

Nếu bạn chuẩn bị đến văn phòng, hãy vận động một chút trước khi đi làm.

Và nếu bạn chỉ đơn giản là nằm dài vào cuối tuần, hãy thực hiện thói quen tim mạch trong khi coi trực tuyến các bộ phim yêu thích của bạn.

Theo HLV Evans, "Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên về mức độ hiệu quả của việc tập luyện tim mạch tại nhà ngay cả khi bạn không có máy chạy bộ."

1. Nhảy dây

"Tất cả những gì bạn cần là một sợi dây nhảy và một chút không gian và bạn đã sẵn sàng", HLV Evans giải thích.

Theo HLV Evans, ngoài việc đạt được hiệu quả tập luyện tim mạch, nhảy dây có thể giúp bạn xây dựng và duy trì mật độ xương, theo Eat This, Not That!

2. HIIT

Luyện tập cường độ cao ngắt quãng (còn gọi là HIIT) là một loại hình luyện tập bao gồm nhiều bài tập khác nhau như nhảy và chạy tại chỗ.





Bạn sẽ dốc hết sức để thực hiện bài tập trong một khoảng thời gian ngắn, nghỉ ngơi và sau đó lặp lại quy trình.

HLV Evans chỉ ra rằng: "Nó làm tăng và giảm nhịp tim. Tôi quay những kiểu tập luyện này trên ứng dụng FightCamp và tôi luôn hài lòng với cách chúng thử thách hiệu quả hoạt động của tim tôi.

Các bài tập luyện của chúng tôi trên ứng dụng không yêu cầu thiết bị và chỉ cần một không gian nhỏ. Chúng rất phù hợp để tập luyện tại nhà!".

3. Quyền anh và Kickboxing

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đấm bốc và kickboxing đều là những cách cực kỳ hiệu quả để rèn luyện tim mạch tại nhà.

HLV Evans nói: "Điều tôi thích nhất ở quyền anh và kickboxing là chúng vận động trái tim của bạn giống như cách tập luyện HIIT vậy".

"Điều này có nghĩa là nhịp tim của bạn sẽ tăng lên khi bạn làm việc trong các hiệp và sau đó giảm xuống trong thời gian nghỉ giữa các hiệp.

Bạn đang tập cả những bài tập hiếu khí (aerobic) và bài tập kỵ khí (anaerobic).

Bạn có thể bắt đầu với môn quyền anh và để có trải nghiệm tốt hơn nữa, hãy thử các bài tập có HLV hướng dẫn", HLV Evans nói thêm, theo Eat This, Not That!