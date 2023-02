3 đề xuất 'nóng' giải bài toán căng thẳng đăng kiểm

Thiếu hụt nhân sự đăng kiểm nghiêm trọng

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến 26.2, cả nước có 2.014 đăng kiểm viên, trong đó có 1.061 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Số đăng kiểm viên đang làm việc trên toàn hệ thống khoảng 1.500 người, trong khi để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kiểm định xe cơ giới cần ít nhất 1.986 đăng kiểm viên.

Riêng các đơn vị đăng kiểm và phòng tham mưu thuộc Cục Đăng kiểm, để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ sẽ cần khoảng 240 - 250 đăng kiểm viên (trong đó cần ít nhất 90 đăng kiểm viên bậc cao). Hiện nay thiếu khoảng 120 đăng kiểm viên (tương đương khoảng 50% số người cần có).

Tại Hà Nội, chỉ còn 16/31 đơn vị đăng kiểm đang hoạt động với 31/61 dây chuyền kiểm định (chiếm 53% so với trước đây). Dự báo số đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong tuần này do thiếu nhân sự. Khu vực TP.HCM hiện có 11/19 đơn vị đăng kiểm hoạt động với 26/48 dây chuyền kiểm tra (chiếm 54% so với trước đây).